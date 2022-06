Este viernes 24 se estrenará Atuel, obra cinematográfica que representa un homenaje al río, recurso indispensable y finito, fundamental para el oasis sur y toda la provincia de Mendoza. Será desde las 19.45, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. Por su valor como documento y pieza promocional, el Ministerio de Cultura y Turismo apoya la difusión de este material audiovisual.

El documental muestra al Atuel desde perspectivas desconocidas por la mayoría de la gente, en las que se podrá observar sus interacciones, paisajes, usos e importancia. Durante casi una hora y veinte minutos, la narración recorre la historia de un río y su comunidad, en la totalidad de su extensión. Atuel es la historia de un oasis, de una vida totalmente dependiente del agua.

Los realizadores empezaron a navegar el cauce en el 2020, desde su origen en la Laguna del Atuel, con el objetivo de ver dónde termina. Luego de 43 días y 480 kilómetros recorridos, conocieron personas y una gran abundancia de fauna y flora.

“Siempre decimos que no se puede cuidar lo que no se conoce y, en un contexto de emergencia hídrica, generar conciencia sobre el uso del agua es trascendental, en el desierto. También solemos decir que los mendocinos tenemos cultura de desierto y creo que esto es falso, tenemos cultura de oasis. Vivir en el oasis nos da una falsa sensación de abundancia del agua, que nos hace no tener la conciencia necesaria sobre el cuidado de este recurso vital”, destacó el vicepresidente del Emetur, Federico Zamarbide.

El funcionario remarcó la importancia del río para la vida y el turismo en particular: “Por dar un ejemplo, el circuito del Cañón del Atuel es el circuito turístico más visitado de la provincia de Mendoza, no solo de San Rafael. De ahí la importancia del cuidado del agua y más aún en este río, por el cual tenemos un conflicto interprovincial con La Pampa. Todo sirve para generar conciencia y todo sirve también para la promoción turística. Esperamos que este documental sea visto en toda la Argentina”.

Para Mariana Bollatti, productora del filme, el propósito principal es mostrar el valor que tiene el agua para San Rafael, para Mendoza y para el desierto. “La idea es que todos sanrafaelinos, mendocinos, argentinos y ojalá el resto del mundo conozcan el río. Nosotros conocemos, tal vez, aspectos turísticos, pero cuando empezamos a ver la relación que tiene el pueblo con el río, la industria, los artesanos que viven a sus orillas y realizan cerámica por ejemplo, las implicancias cambian”.

En este sentido, el productor de Atuel, Pierre Heisten, agregó: “Quise mostrar al río en su extensión, no la versión limitada de lo que conocemos. Entendemos que no todos pueden lanzarse en un bote inflable por 43 días por un río, así que tuvimos el privilegio de vivir esa experiencia y nos planteamos el desafío de llevarla a las casas y a la vida de muchas personas”.

La experiencia del río Atuel, también en un videojuego educativo

En la presentación, los realizadores comentaron que, luego de finalizado el documental, surgió otra oportunidad de obtener fondos para presentar un proyecto para la realización de un videojuego, el cual finalmente fue desarrollado por la empresa Matajuegos y hasta el momento ha tenido muy buena repercusión.

El juego se presentó hace unos meses en un festival en Berlín y quedó semifinalista, entre 189 juegos de todo el mundo.

“No es un video juego convencional, es una pieza más artística en la que no se gana ni se pierde. Es experimentar el viaje y el río”, finalizó Bollatti.