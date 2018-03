Esteban Servat, científico e impulsor del proyecto BioSur, dialogo con FM. Viñas sobre el conflicto que mantienen con el ejecutivo local.

“Venimos de estar en el congreso de la nación, donde hablamos con el Dr. Roberto Salvaresa, ex presidente del CONICET, quien es un referente de ciencia y tecnología a nivel país en este momento, tomo conocimiento de la situación y del valor y la importancia estratégica de BioSur para General Alvear, la provincia y el país”.

“Estamos hablando de hacer una empresa que va a fabricar reactivos que no se hacen hoy en día en el país, de altísimo valor agregado, que se sacan del campo, la fruta, de los animales y en base a eso construir una industria a nivel local pero también que va a ser pionera a nivel nacional, para eso nosotros tenemos científicos de primera línea entre los cuales me incluyo. Yo llegue a Alvear interesado por el tema ambiental, claramente no vinimos por necesidad, vinimos a construir”

“ Tenemos la mejor predisposición para hacer las paces, firmar un nuevo contrato con el gobierno, estamos constantemente tratando de contactarnos, de dialogar pero hasta ahora ha sido imposible, consideramos que no puede ser por un capricho o por una razón que no comprendemos que se destruya un emprendimiento de estas características que ha sido premiado y que tenemos en un galpón toda la maquinaria y los insumos se están pudriendo porque se compraron para ser usados en marzo del 2016, han pasado dos años y el laboratorio no está entregado”

“Escuche hace poco que el laboratorio está casi listo, si está listo en buena hora y la carrera de Biotecnología, entiendo que la quieren iniciar suplantándonos por otros docentes, no tengo nada contra ellos, pero esa no es la carrera que se creó y no tiene el valor disruptivo que le íbamos a dar los que tenemos esos conocimientos”.

“Si Marcolini o su equipo nos llaman, mañana mismo estamos reunidos con ellos para dialogar y poner en marcha el laboratorio, estamos dispuestos a dejar todo lo que ha pasado. Nosotros solo queremos hacer el emprendimiento no vinimos a pelear, vinimos a construir, no somos ni de la política ni de ningún movimiento, somos científicos de todo el mundo”.

A.C