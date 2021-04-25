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ESTE VIERNES LOS EMPLEADOS ESTATALES PERCIBEN SUS HABERES DE ABRIL
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29 abril, 2021
El Ministerio de Hacienda de la provincia informó que el sueldo de los empleados estatales correspondiente al mes de abril estará depositado el próximo viernes.
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