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INFORME POLICIAL SOBRE EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA EN GENERAL ALVEAR
18 octubre, 2022
SE REALIZÓ UN IMPORTANTE OPERATIVO POLICIAL EN EL DISTRITO DE BOWEN
17 octubre, 2022
SE REGISTRARON DOS HURTOS MÁS EN EL DEPARTAMENTO
17 octubre, 2022
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21 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
21 octubre, 2022
TARDECITAS DE DOMINGO TENDRÁ SU EDICIÓN EN ALVEAR OESTE
21 octubre, 2022
AGENDA CULTURAL PARA ESTE FIN DE SEMANA EN EL DEPARTAMENTO
21 octubre, 2022
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EDUARDO AMÉZQUETA RECORDÓ LA POSTA ALVEAR-LUJAN
20 octubre, 2022
NACIONAL DE SECUNDARIAS: LA ESCUELA “BARRAQUERO”, CAMPEONA ARGENTINA
17 octubre, 2022
FINALIZÓ CON GRAN ÉXITO CROTITOS 2022
12 octubre, 2022
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NOTA DE OPINIÓN: TRASVASE DEL RÍO GRANDE AL ATUEL POR CRISTÓBAL SOLA
12 octubre, 2022
IMPORTANTE PASO PARA LA CONCRECIÓN DE LA VUELTA DEL FERROCARRIL AL SUR DE LA PROVINCIA
1 octubre, 2022
EL INTENDENTE WALTHER MARCOLINI HABLÓ ACERCA DE LAS OBRAS FERROVIARIAS DEL SUR MENDOCINO
30 septiembre, 2022
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FM Viñas
ESTE VIERNES INGRESA UN FRENTE FRÍO EN MENDOZA Y HAY ALERTA POR VIENTO
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21 octubre, 2022
Afectará a gran parte de la provincia. Además, el viento Sur puede tener ráfagas fuertes que superen los 65 kilómetros por hora.
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CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
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LLEGA A ALVEAR UNA NUEVA EDICIÓN DE LA JINETEADA PRE FESTIVAL DE LA CIRUELA
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21 octubre, 2022