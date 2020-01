Este viernes 17 de enero, de 14:00 a 18:00h, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses habrá una Clínica de Beach Vóley destinada a jugadores experimentados y a quienes quieran empezar a instruirse en el mismo.

Será dictada por Miled Daroni, quien es Técnico Nacional de Beach Voley en Córdoba y por un alvearense radicado actualmente en San Rafael, Ezequiel Arregui, quien es Técnico provincial de Beach Vóley, explicó el Profesor de Adrián Moyano y destacó que esta clínica es totalmente gratuita: «Este año ha crecido mucho el Beach Vóley, hicimos una Liga con tres categorías: Sub 13, Sub 15 y Sub 17, que entrenan los lunes y miércoles a las 18:00h en el Polideportivo. Este año contamos con 25 parejas y en febrero habrá un Torneo para estas categorías inferiores, después también está la primera de Beach Vóley”.

F.B.