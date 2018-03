Hoy sábado 10 y mañana domingo 11 de marzo se efectuará el Torneo Nacional de Tenis de Mesa en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, a partir de 8:30h. Desde ayer se encuentra en nuestro Departamento de la Federación Argentina de Tenis de Mesa José Luis Díaz, quien es también un árbitro internacional muy reconocido.

En la modalidad Challenger se disputarán las categorías sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 18, sub 23 y todas las categorías mayores, tanto de damas como de caballeros, explicó José Luis Díaz.

Además, ayer viernes 9 de marzo a partir de las 16:00h se dictó una capacitación gratuita a cargo del Entrenador de la Selección Argentina de Juveniles Franco Piruzi, destinada a profesores de tenis de mesa que han trabajado en lugares específicos como El Desvío, El Ceibo y San Pedro del Atuel, explicó el Director de Deportes, Actividad Física y Recreación Jerónimo Colla.

El funcionario también agradeció a la Federación Mendocina de Tenis de Mesa dado que por segundo año consecutivo propuso a General Alvear en la Asamblea Nacional como sede de un Torneo Nacional, que cuenta con 222 competidores inscriptos en total. “Estaremos recibiendo a los mejores deportistas del país, porque en Alvear se vuelve a realizar el primer torneo del año”.

A.C