Este miércoles 28 todos los alvearenses están invitados a sumarse al Abrazo Simbólico al Atuel en el Puente Colorado de Carmensa a las 18:30hs.

Tenemos que estar unidos en defensa de nuestro principal recurso, oasis, productores y futuro. #YoAbrazoAlAtuel

Se espera la presencia de Funcionarios provinciales, Autoridades directivas del CIAI en Mendoza, y el Superintendente General de Irrigación.

“Queremos dar un mensaje importante a la Nación y a la Corte Suprema de Justicia sobre la realidad que vive nuestro departamento. Espero que sea una jornada importante donde podamos visibilizarnos y que se escuche nuestra voz a nivel nacional” expresó el Intendente Municipal Walther Marcolini en comunicación telefónica con FM Viñas.

A diferencia de las campañas pampeanas, que muchas veces están cargadas de ofensas contra los mendocinos, en Alvear se mantendrá la prudencia que se ha tenido hasta ahora, “no va a haber agresión, seguiremos con nuestra temática de buscar un camino de racionalidad y prudencia, pero necesitamos que la Corte conozca que en función de un reclamo centrado en 9 metros cúbicos, con una escorrentía mínima de 4,5 metros permanente ponen en riesgo todo un oasis, que nació hace 125 años” dijo el intendente Walther Marcolini.

El “Abrazo Simbólico” será una forma de alzar la voz ante la posible pérdida del agua para regar nuestra producción, de la cual vive todo el departamento de General Alvear, “es importante que se conozcan otras voces, y no solo que se diga sistemáticamente que Mendoza ha robado un río, nosotros no hemos robado nada, hay una crisis hídrica importante, una falta de agua que hoy nos lleva a seccionar el río, tenemos además un problema de agua potable importante, en un departamento donde tenemos que usar agua de pozo porque no tenemos la posibilidad del aprovechamiento del agua del río”, dijo Marcolini.

Por otra parte en ese momento se realizará una reunión donde los miembros del CIAI -Comité Interprovincial del Atuel Inferior- explicarán lo sucedido en torno al fallo de la Corte y a la falta de acuerdo, “la intención es que a la reunión vayan todos los regantes, queremos mostrar que acá hay todo un pueblo que sufrirá las consecuencias de la falta de agua”, expresó el Intendente.

El Gobernador Alfredo Cornejo le propuso a su par pampeano, Carlos Verna, un mínimo de 1,3 m3 por segundo, 25 pozos que permitan contar con agua permanente, y el compromiso que incluye a la Nación de obras para mejorar progresivamente el flujo, pero Verna rechazó la oferta y se mantuvo en su reclamo de 4,5 m3/seg.

El intendente manifestó que la idea no es atacar a La Pampa, “solo queremos mostrar el problema y pedir respuestas en serio, como es el trasvase del Río Grande al Atuel, obra complementaria de la presa Portezuelo del Viento, proyecto también rechazado por La Pampa”.

Esta estrategia de dar a conocer la posición en torno al conflicto por el Atuel, podría ser vista como un cambio, que no busca confrontar, pero si levantar el perfil, que ayudaría a contrarrestar la presencia pampeana en los medios de comunicación, lo que influye en la opinión pública nacional.

La Pampa ha generado campañas fuertes y manifestaciones públicas, incluso encabezadas por el propio Verna, que incluyen el uso de cartelería donde mencionan fuertes frases como “Mendoza nos robó el Atuel, Nación viene por el Colorado. Cuidemos nuestros ríos”.

Javier López miembro de la CIAI convocó “a todos los sectores a este abrazo simbólico, ya que los alvearenses tenemos desde hace años todos los derechos a regar 75.000ha, ellos no quieren el agua del Río para recomponer el ecosistema, sino para que Mendoza les ceda lo que creen que se les ha robado, y eso no es así, es importante que esta movilización llegue a todos los medios nacionales”.

Con respecto a la postura de la Corte agregó que “no sentimos miedo por el fallo de la Corte, sino que hay incertidumbre, creo que la Corte va a fallar con sabiduría” dijo López, quien fue contundente con los números, “nosotros nos vamos a ver afectados por la decisión de la justicia, porque 4,5 metros de agua, como mínimo con un modulo de 9 metros, que es lo que está pidiendo La Pampa, es el 30% del río, o sea va a quedar más de un tercio de la superficie sin agua”

