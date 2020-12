Este miércoles 9 de diciembre a partir de las 11h, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Ley Oncopediátrica y dará la media sanción final para finalmente impulsar la creación de un programa para el cuidado integral de niños y adolescentes con cáncer garantizando mejor atención hospitalaria y recursos para sus tratamientos, iniciativa lograda por un grupo importante de familiares de chicos con cáncer en nuestra provincia.

La semana pasada la Comisión de Salud, presidida por la legisladora Hebe Casado, no dio lugar al proyecto a pesar del pedido de la mayoría de los miembros de la Cámara Baja pero el incansable pedido de la sociedad mendocina toda exigió que el proyecto prospere: ‘El pasado jueves me reuní con Casado, quien vino a Alvear, y me mostró el proyecto con las modificaciones que le habíamos solicitado. Si bien no está todo, el 90% ingresó por lo que estamos agradecidos por este paso importante‘, explicó a F.M. VIÑAS Gisella Bello, mamá de la alvearense Luana Mesa.

Al ser consultada sobre los puntos que establecerá el proyecto que tratará Diputados, Bello enumeró que se logrará obtener ‘el Certificado Oncológico, transporte para los pequeños de corta, media y larga distancia, para aquellos que nos movilizamos particularmente el pago de viáticos, una vivienda para los que viven a más de 100km cuando el tratamiento requiera un plazo de 6 a 9 meses para seguir la parte ambulatoria, la refacción de viviendas, el servicio de sepelios y el subsidio total o parcial sobre los servicios esenciales‘.

Respecto a la cobertura que deberían garantizar las obras sociales, Gisella indicó que ‘al no poder regularlas el Estado provincial debe incluirse en la Ley Nacional que por este año no saldrá pero con la expectativa de tratarse el año que viene‘.

Una vez que la Cámara de Diputados de la media sanción restante, por las modificaciones, el proyecto regresa a Senadores que ratificará su decisión y se cursará al Ministerio de Salud para finalmente ser promulgada por el Gobernador Rodolfo Suárez.

Sobre la articulación e implementación de la legislación en los diferentes municipios, de los cuales solo 10 adhirieron a la iniciativa, Bello destacó que Alvear se haya declarado a favor y ‘por ende no significaría un problema su aplicación‘.

Con semejante causa por la que luchar y con las vicisitudes que se han ido presentado en el camino, ha sido admirable la actitud del grupo de padres que solo pretenden que los chicos oncológicos tengan el derecho de acceder a beneficios necesarios y que en el marco de tratamientos extensos el Estado les garantice la contención suficiente.

Sobre el estado anímico de los impulsores del proyecto, Gisella señaló: ‘Estamos más firmes que nunca y jamás bajamos los brazos. Hemos estado atentos y predispuestos a los pedidos de los legisladores. No voy a mentir en decir que por ahí nos bajoneamos ante las trabas que se presentaban pero nos animábamos entre todos‘.

‘Son los pequeños los que más energía nos dan y nos enseñan a seguir luchando porque si ellos enfrentan esta enfermedad por su vida ¿Cómo no vamos a luchar nosotros y aprender de ellos? Como sea, seguiremos adelante’

Finalmente agradeció a todos los alvearenses por la incondicionalidad y el apoyo brindado en todo sentido: ‘En las redes sociales, por ejemplo, Alvear fue el que más apoyo dio y siguió el tema por eso solo me queda agradecerle a nuestro pueblo por estar siempre‘.