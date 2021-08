En el mes de agosto arranca la convocatoria para el Mendoza Activa II. Se hizo la presentación y primera reunión informativa y explicativa, se ampliaron las líneas ahora son 21 líneas por las que se pueden presentar, con la posibilidad de obtener un reintegro del 40% de la inversión hecha ya sea como persona física o persona jurídica.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el Director de Desarrollo Económico e Inversión Marcos Caro y el Secretario de Desarrollo y Promoción Carlos Ponce explicaron el funcionamiento del mismo: ‘Las presentaciones ha sido bastante positiva si bien vamos a seguir apuntando lo que es el comercio, vamos hacer una reunión especifica que va a venir gente del ministerio de economía para trabajar en conjunto con la gente de la cámara en términos generales la convocatoria fue buena quizás a faltado presencia de algunos sectores en particular pero estamos muy contentos porque estuvo muy presente el sector ganadero en esta convocatoria que se dio para el Mendoza Activa II’.

Se han ampliado las líneas, desde la construcción, la agricultura, la industria y se suma la línea docente, ‘es un programa muy amplio, muchas consultas, muchas consultas estamos tratando de que la gente se beneficie con este y lo aproveche’, remarcó Caro.

Todas los procedimientos funcionan igual: ‘se inicia con el presupuesto de lo que va adquirir, de lo que va invertir, de lo que va a gastar y de ahí se dispara el resto del procedimiento con la documentación respectiva, si o si el presupuesto arranca el procedimiento de la digitalización de la documentación, se envía al ministerio de economía, se aprueba, y de ahí se realiza la compra, se hace la factura, el ticket. la transferencia y ahí recibe el reintegro en todas las líneas es el mismo procedimiento’, destacó.

‘Lo que hay que tener claro cual es la inversión que vos vas a desarrollar ya sea de cualquiera de las 21 líneas que hay de la cooperativa que hay, dentro de ese contexto el armado del proyecto es muy simple, son muy pocas líneas hay que tomar la precaución que los gastos son hechos una vez que los proyectos han sido aprobadas el Mendoza Activa II ha sido aprobada por el Gobierno de Provincia Mendoza’, resaltó Ponce.

El Mendoza Activa I superó los $80 millones en Alvear, este año se amplio la línea y probablemente se supere ese monto, no necesariamente uno debe ser monotributista o responsable inscripto: ‘Por ejemplo un empleado del sector privado o público puede presentarse si quiere refaccionar la casa o quiere ampliarla o hacer una ampliación no necesariamente tenés que estar en el monotributo o ser responsable inscripto ahí se flexibiliza y pueden acceder todos’, señalo Carlos Ponce. Mendoza Activa no va a controlar si la inversión se hizo con ahorros, con un crédito o financiación, se controla que se hizo la inversión y ahí viene el desembolso del 40%.

‘Recomiendo los interesados ir obteniendo los presupuestos es fundamental arrancar con eso, ir ganando tiempo así apenas se abra la convocatoria hay presentar toda la documentación digitalizada, cuanto antes mejor’, agregó Caro.