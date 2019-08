La 4° fecha de Speedway velocidad en ovalo y karting tierrero se realizará en el Autódromo Víctor Gracia el próximo lunes 19 y está organizado por la Asociación de Amigos por el Karting Alvearense y la Municipalidad de General Alvear.

“Se están realizando los últimos retoques en el Kartódromo. El Señor Bugarín junto con Municipalidad y Servicio de Obras Públicas está retocando el lugar para que se encuentre en excelente condiciones el circuito para que el público disfrute un lunes a ‘todo motor. Se van a correr 5 categorías de motos y 5 de karting”, comentó Pablo Aset, Presidente de A.A.K.A.

CRONOGRAMA:

08:00h Apertura del predio .

. 10:00 h Se realizarán pruebas libres .

. 11:00 h Pruebas clasificatorias.

“Siempre va a ser atractivo porque no se deja de estar en actividad en la pista. Pueden parar para realizar arreglos técnicos pero para el espectador siempre estará en actividad el óvalo. Queremos que termine temprano para que el piloto pueda irse a su casa pronto ya que el día siguiente es un día hábil”, destacó Aset, quien además subrayó: “Si no fuera por la Municipalidad no podríamos hacer este evento. Lo que se pretende es que nuestro Departamento se destaque en la Provincia por tener los mejores predios”.

“Habrá servicio de cantina, y estarán disponibles baños químicos. Está todo preparado para que la gente disfrute y cada uno pueda tener su propio lugar para el estacionamiento. Queremos añadir más churrasqueras para embellecer el circuito”, concluyó el presidente de la Asociación.

En cuanto al valor de entradas: los menores de 12 años no pagan, los jubilados presentando carnet pagarán $50 mientras que los mayores deberán abonar una entrada de $100.

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre se hará presente en General Alvear el ‘Campeonato Mendocino de Motocross’.

R.B. (F.M. Viñas).