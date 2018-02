La Asesoría de Discapacidad de la Municipalidad de General Alvear informa que desde el viernes 23 al domingo 25 de febrero se va a realizar en el Polideportivo Deportistas Alvearenses un Torneo de Básquet en sillas de ruedas, organizado por la Federación Argentina de Básquetbol Adaptado -FABA-. Se trata de un torneo categoría C y el equipo ganador pasa a categoría B.

Jorge Pizarro, Vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquet Adaptado, estuvo presente durante las instancias finales de ascenso para la categoría B del torneo de básquet adaptado, “es una forma de promocionar el básquet en silla de ruedas, elegimos Alvear, y agradecemos al intendente al igual que al Área de Discapacidad porque este evento es muy importante” dijo, a la vez que destacó que “somos representantes del sur de la Provincia, que nunca tuvo una oportunidad como esta de luchar un ascenso”.

El Presidente de DIMOT, y a la vez jugador del equipo, Joaquín Llandete, dijo que “nos estamos preparando con muchas ganas y fuerzas para ascender”, a la vez que destacó la importancia de este evento que ayuda a promocionar el deporte, en este caso el básquet adaptado, con el objetivo de que General Alvear cuente con un equipo propio.

“El básquet me ayudó a superarme día a día, y a mejorar mi calidad de vida, he conocido todo el País gracias al básquet, por eso le digo a los chicos que no se queden encerrados en su casa, sino que todo se puede hacer, no solo básquet, hay muchos deportes que se pueden adaptar” dijo Llandete.

Este es otro gran evento deportivo, y de inclusión, realizado en nuestro departamento, con el objetivo siempre de promocionar el deporte y aquellas acciones que tienden a mejorar la calidad de vida de los alvearenses.

Este es el cronograma de las actividades que se desarrollarán en el polideportivo Deportistas Alvearenses: