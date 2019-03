El verano terminó y las vacaciones de la mayoría de los trabajadores ya quedaron en recuerdos y fotos. Por esto, abril es un mes muy esperado por los feriados y días no laborables que habilitan la posibilidad de un descanso más prolongado.

En el cuarto mes del año habrá dos feriados y siete días no laborables, detalla el calendario oficial. El martes 2 de abril se concretará el primer feriado, fecha en que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Como ese feriado es inamovible por ley, hoteleros y gastronómicos esperaban que esta feriado “sandwich” fuera complementado con uno “puente”, el lunes 1, para que juntos transformaran un fin de semana extra largo. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el Ministerio del Interior: “El calendario de feriados de este año ya fue difundido oportunamente y no habrá modificaciones de ningún tipo”, sentenciaron.

Sin embargo, no habrá que esperar demasiado para llegar a un “finde XL”. Semana Santa se celebrará el jueves 18 y viernes 19 de abril. Aunque solo el Viernes Santo será feriado; el Jueves Santo es considerado día no laborable, es decir que el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.

El resto de los días no laborables fijados en el calendario de abril serán: 19, 20, 21, 25, 26 y 27 (Pascuas Judías) y 24 (Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos).

Por F.B.