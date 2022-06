El pasado viernes trascendió la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había resuelto la competencia judicial de la causa «Ganancias Deportivas», en la que hay denuncias de miles de personas que fueron afectados en sus ahorros.

Este proceso, en el cual ya venía trabajando a su tiempo el fiscal Javier Giaroli, se encontraba «parado» por un debate de competencia que ya fue resuelto el pasado 21 de junio por los magistrados de la Corte donde dictaminaron que el proceso de investigación de este caso sea realizado por la Justicia de San Rafael, basándose en un caso análogo que tuvo sentencia en 2016.

Al respecto el fiscal Javier Giaroli aclaró que por el momento el dictamen de la Corte no se refiere a Ganancias Deportivas, «no se trata de Ganancias Deportivas, si no que se trata de otras plataformas de esquema piramidal como lo son Qbitech y Intense Live, que son dos investigaciones menores«.

No obstante destacó que es probable que en los próximos días ocurra lo mismo con Ganancias Deportivas y la Corte Suprema resuelva el conflicto de competencia. Asimismo afirmó que respecto a esta causa continúan recibiendo denuncias a diario.