Desde el Área de Municipio Saludable indicaron, previo análisis en comercios de Ciudad y distritos, cómo ha sido la adhesión de los privados en cuanto a los protocolos de prevención. Son halagüeñas las estadísticas y se debe al compromiso de comerciantes, y a la labor de control de inspectores, policía de tránsito, policía y cuerpo municipal de preventores.

A través de F.M. Viñas, la titular del Área, Prof. Analía García evaluó el trabajo realizado y celebro el cumplimiento de las medidas: “Son varias las áreas las que participaron de esta actividad previa capacitación con perfil determinado para observar en los comercios cómo trabajaban con las disposiciones establecidas”, y para ello, subrayó García, “fueron distribuidos en distintas zonas alcanzando el análisis de 507 comercios en Ciudad y distritos”.

“Hay que seguir reforzando porque esta observación se va a seguir realizándose y en los comercios donde vemos debilidades se continuará trabajando”, sostuvo la funcionaria, quien en la misma línea añadió “hemos hecho docencia poniéndonos a disposición de los comerciantes y ver qué les hace falta y cómo están transitando esta situación”.

Al ser consultada si los vecinos muestran conocimiento respecto a las medidas vigentes, confirmó “si, la utilización del tapaboca está en un 97% de cumplimiento, la cantidad de personas por m2 está en el 93% de cumplimiento, el paso sanitario con un cumplimiento del 93%, la cartelería afuera del local también al igual que la demarcación. Sobre la atención por terminación de DNI, un punto muy importante, fue del 84% de cumplimiento por lo que hemos pedido que se refuerce y para eso queremos que la población no ponga en compromiso al comerciante”.

Sin dudas las estadísticas servirán para informar sobre el estado de situación y actuar a posterior con soluciones reestructuradas con el fin de garantizar la mitigación de la pandemia: “Que no haya un caso hoy no significa que no lo va a haber por eso no hay que relajarse, al contrario, hay que seguir trabajando como hasta ahora”, manifestó García y culminó “los resultados son estos y son buenos a pesar de lo incierto de la pandemia. Le agradezco a los vecinos, comerciantes y trabajadores por abocarse a esto y ayudar en esta cruzada”.

F.B. (F.M. Viñas).