El próximo 29 de enero comenzará el torneo Federal C. La competencia contará con 310 equipos y otorgará 16 ascensos divididos en 8 regiones, coincidente con el Federal B

Los dos equipos alvearenses que serán protagonistas son Andes y Argentino, quienes formarán parte de la región cuyo San Luis y Mendoza, en la zona 3.

La región completa está formada por 20 equipos en 5 Zonas. Donde clasifican 11 equipos . Los 1° de cada zona irán al Segundo Play off. Los 2° de cada Zona y el mejor 3° de las 5 zonas de 4 también clasificaran.

Primer Play Off: 6 equipos

Segundo Play Off: 8 equipos (5 de la Fase de Grupos + 3 del Primer Play Off)

Tercer Play Off: 4 equipos

Cuarto Play Off: 2 equipos (FINAL)

ZONA 3

Atlético Pilares de San Rafael – Liga San Rafael 1

Rincón del Atuel de San Rafael – Liga San Rafael 2

Andes Foobal Club de General Alvear – Liga de General Alvear

Argentino de General Alvear – Liga de General Alvear