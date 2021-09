Está semana se dio inicio a la jornada extendida y a los comedores en las escuelas urbano-marginales de toda la provincia para los chicos que tengan trayectorias débiles. El pedido por la vuelta de los comedores y jornada extendida para todos los alumnos es aún muy solicitada por los directivos y docentes, quienes conocen la situación de cada establecimiento.

Desde que se retomaron las actividades escolares en toda la provincia se esperaba la vuelta de la jornada extendida y los comedores escolares siendo el lugar donde muchos niños tienen acceso a un plato de comida. En diálogo con F.M. VIÑAS, el Director de la Escuela Gauchos de Güemes: ‘Nosotros estamos contentos, particularmente yo estoy contento con este nuevo programa, después de un año y medio de pandemia, donde hemos luchado con la conectividad, los dispositivos, el aislamiento, distanciamiento y que los niños vayan 2hs más a clases es muy importante para mejorar los aprendizajes en ese sentido estamos muy contentos’.

‘Coincido realmente con el gobierno, es muy importante esto del fortalecimiento de las trayectorias débiles va a ser muy bueno para la zona rural ya que los niños no tienen en sus casas la misma posibilidad, los padres no les pueden enseñar, a veces no tienen el lugar adecuado ni quién les enseñe adecuadamente, la escuela es el mejor lugar para aprender’, remarcó. La escuela es donde los chicos de la zona rural tienen lugar confortable, calefaccionado, tienen un docente que les explique, un desayuno y almuerzo.

Los comedores solamente serán para los chicos con trayectorias débiles, el resto de los niños no tienen acceso al mismo, ‘el comedor escolar y el programa de trayectoria débiles que comienza de 12:30 a 14:30 son 2 horas más y el comedor escolar a las 12:30 lo vamos a tener, el problema que estamos teniendo es que ha venido el comedor para las trayectorias débiles solamente, nosotros de 72 niños que tenemos con matrícula de la escuela solamente 30 niños van a tener acceso al comedor que son los 30 niños van a tener acceso al comedor y se quedan en qué jornada’, señaló.

‘El resto de los niños se va con la pancita vacía lamentablemente porque hay una cuestión de protocolo y demás que parece que por eso no ha salido para todos y esperamos que venga el comedor para todos los niños porque a nosotros se nos produce un problema hay padres que se están pidiendo el comedor para todos y tenemos niños que se van y hay niños que se han quedan, tenemos realmente un problema para nosotros porque ya tenemos mucha queja de los padres’, la situación económica a nivel país y en la zona rural ha empeorado y muchos padres esperan la llegada del comedor porque no pueden poner un plato de comida sobre la mesa de sus hijos.

‘Yo conseguí 10 raciones más porque tenía 20 y ahora tengo 30 y vamos a eso sumar unas más para que más niños tengan acceso, hay niños que tienen que quedarse no solo por el comedor y hay niños que los padres saben que necesitan aprender más’, subrayó al finalizar.

•C.F.