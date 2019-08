A partir del mes que viene las jubilaciones tendrán un incremento del 12,22%, por lo cual, el haber mínimo será de $12.937,22, mientras que el máximo llegará a los $94.780,42, según la ley de movilidad y que se oficializó hoy en el Boletín Oficial.

«El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de septiembre de 2019, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 26.417, será de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE, CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 12.937,22.-)», dice la resolución del Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Asimismo, esta medida resuelta por el titular del Anses, Emilio Basavilbaso, también tiene impacto sobre las asignaciones por hijo y llega también a las pensiones no contributivas y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

«En 2015 decían que íbamos a cortar la Asignación Universal por Hijo y no sólo no la cortamos, sino que la mejoramos, y salimos a buscar a más de 1.5 millones de chicos que no tenían datos«, expuso Basavilbaso en sus redes sociales.

«Por eso a partir de septiembre las jubilaciones van a aumentar 12,22% y acumulan un 39%, 8 puntos por encima de la inflación. Cumplimos con lo que dijimos a fin del año pasado, que los jubilados iban a recuperar poder adquisitivo«, completó el titular del Anses.

Este es el tercero de los cuatro incrementos anuales que se aplican por la Ley de Movilidad.

F.B. (F.M. Viñas).