La Cámara de Senadores aprobó este miércoles y convirtió en ley un proyecto para crear la Cédula Escolar Nacional, que tendrá un dispositivo informático para hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos desde que ingresan al sistema educativo hasta que egresan. La iniciativa había sido presentada por el senador mendocino Julio Cobos.

Al respecto, el legislador detalló “Una vez que esté implementada la ley, va a requerir una gran coordinación del Ministerio de Educación de Salud y cada uno de los ministerios vinculados a la educación en nuestro país. La idea es seguir el rendimiento académico y el cumplimiento de las vacunas, entre otras cosas tratando de detectar las eventuales deserciones para corregirlas”.

Agregó que “hoy es obligatoria la educación desde los 4 años hasta que los chicos egresen del secundario. Sin embargo, la mitad los jóvenes de esta edad no cumple con este programa educativo. Hoy no sabemos si cumplidos los 4 años, los chicos están inscriptos en las escuelas. Comenzamos a medir el rendimiento académico a partir de la deserción que se produce de los que están en la escuela, pero no de los que deberían estar en ella”.

Cobos explicó que “esta cédula tiene que ver con un conjunto de medidas relacionadas con un registro digital del rendimiento académico y de salud de toda la población de los chicos que están en la escuela. Para eso se compatibilizan el sistema nacional de identificación tributaria con el sistema que se genera a nivel de educación nacional. De ahí se harán todas las medidas correctivas a través de un equipo interdisciplinario para ver las causales de por qué el chico faltó tres días seguidos a clases, por ejemplo”.

La iniciativa propone además la creación de un sistema digital con mecanismos de alertas sobre ausencias reiteradas de alumnos, falta de inscripción al ciclo anual o para rendir materias adeudadas, entre otros indicadores, como también el de riesgo de deserción escolar.

Cabe resaltar que el proyecto, aprobado por unanimidad y sin debate junto con una decena de otras iniciativas, fue visto en segunda revisión por el Senado, ya que Diputados le había introducido varios cambios para cumplir con las leyes de protección de datos a los menores.

El legislador comentó que el sistema permitirá al Estado identificar a los chicos en edad de escolaridad obligatoria que se encuentran fuera del sistema porque nunca ingresaron o porque, habiendo ingresado, no permanecen en él, así como aquellos que se encuentren en riesgo de deserción escolar. El programa también se ocupará de identificar a quienes no hayan completado los controles sanitarios o el plan de vacunación obligatorio.

Fuente: Diario San Rafael.

F.B.