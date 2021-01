La entrega se oficializó durante la mañana de este jueves en el estudio del escribano García Cardoni, quien fiscalizó el sorteo de los premios pendientes del 19º Festival Nacional de la Ciruela realizado el pasado 27 de diciembre.

Rosa Aranda, ganadora del 1º premio con el número 03319, recibió los $500.000 en compañía de familiares y ante la presencia de Jaime Sánchez, Presidente de la Comisión ‘Amigos del Festival‘: ‘Estaba descansando cuando cerca de las 20h me despertó el teléfono que sonaba y me avisaron que me había ganado el premio y en ese momento no lo podía creer y al rato mi familia me mostraba a través del Facebook que realmente había ganado‘, relató a F.M. VIÑAS la afortunada ganadora, quien subrayó: ‘Siempre participo en los sorteos, no solo del Festival sino de cualquier entidad que necesita de la colaboración de todos‘.

Al ser consultada en que destinará el dinero, Rosa señaló: ‘Estoy un poco delicada de salud así que primero destino algo para eso y luego para otras cosas. La verdad que viene bien y estoy muy agradecida a toda la Comisión‘.

Por su parte, Jaime Sánchez se mostró conforme de concretar la entrega de este 1º premio y el resto -que se entregarán personalmente- luego de un año con muchas vicisitudes que obligaron a postergar el sorteo que finalmente se realizó el domingo 27 de diciembre en la plaza ‘San Martín’ de Bowen.

El listado completo de los ganadores:

1 premio de 500.000: ROSA ARANDA, Núm. 03319

2 premio 1 Moto: MARCOS PARODI, Núm. 01580

3 premio 1 bicicleta: JEREMIAS FERNANDEZ, Núm. 02450

GANADORES DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS:

4 premio: Pedro Castro, Núm. 03345

5 premio: Griselda Díaz, Núm. 04109

6 premio: Martin Soria, Núm. 04903

7 premio: Cristina Velazco, Núm. 04585

8 premio: Nancy Gutiérrez, 04321

9 premio: Eduardo Rodríguez, Núm. 02582

10 premio: Lubina Quiroga, Núm. 00749

SORTEOS ESPECIALES

Sorteo de la Yegua: Daniel Gonzalez, Núm. 01600

Sommier: María Elba Olguín, Núm. 00618

Estadía en Cabaña: José Barro, Núm. 00209