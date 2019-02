El año electoral se vive a pleno en el Sur. Los cruces entre el frente Cambia Mendoza y el PJ están a la orden del día pero además hay peleas internas en los partidos y, al menos por ahora, el frente de radicales y el Pro es el más convulsionado en San Rafael, Alvear y Malargüe.

Son varios los que tienen firmes intenciones de anotarse como precandidatos a intendente y todo indica que la palabra consenso será muy difícil de pronunciar y mucho menos de llevar a la práctica.

Alvear

En Alvear las peleas intestinales abundan y las fracturas están expuestas, en especial dentro de Cambia Mendoza, que gobierna el municipio.

El actual intendente Walther Marcolini va a ir por la reelección, pero un grupo de radicales díscolos que en las legislativas de 2017 le armó un gran lío ahora han decidido ir a las PASO con candidato propio: Miguel Nievas.

Pero hay otro oficialista que se abrió: Sebastián Martínez Barón. El concejal del Pro ya anunció sus intenciones de ir a las primarias como precandidato a intendente y en el proceso no duda en castigar al cacique alvearense.

El PD, que se abrió de Cambia Mendoza hizo una jugada interesante: puso al frente del partido a una mujer. Andrea Pérez. Y anunció que pretenden ir con candidatos propios.

San Rafael

En San Rafael, tierra donde se librará la gran batalla electoral de Mendoza, la puja por conquistar el electorado pasó de mostrar los actos de gobierno, en particular obras de infraestructura, a acusaciones directas.

Allí, Cambia Mendoza ansía destronar al justicialismo pero el peronismo, con Emir Félix a la cabeza, está decidido a resistir y continuar al frente de la comuna.

El último ejemplar de “Pensamiento y Acción”, que imprimen desde el frente Cambia Mendoza en San Rafael, desató la ira peronista por la caricatura con la que ilustraron la portada: Emir y su hermano Omar Félix con las manos sobre la tapa de una olla.

“Llama la atención tanta agresividad política, sorprende que un frente político que gobierna la provincia vuelque recursos en este tipo de actividades”, disparó el intendente Emir Félix.

El que tomó el sayo y se lo puso fue el senador radical Lucas Quesada, que tiene aspiraciones de ser el candidato en San Rafael. El legislador se hizo cargo de la cuestionada revista pero aseguró que no hay agravios de ningún tipo. “Fue la quinta publicación y vamos a ir por una sexta edición que sale la semana que viene. La verdad, me sorprende que se quiera victimizar el intendente porque la revista no dice nada. El mensaje es que se tapa (la olla) porque se quieren quedar en el poder”, afirmó.

Pero Quesada no está solo. Hay otros dos radicales que aspiran a ir en la boleta como intendente para competirle a los Félix. Uno es Abel Freidemberg, pediatra y actual coordinador de la zona Sur del Ministerio de Salud; el otro es el concejal Francisco Mondotte, que se ganó reproches en las redes por tapar un mural en honor a la gesta en Malvinas para estampar su nombre.

Malargüe

En tanto, Malargüe no es la excepción a las pujas políticas. La última gran pelea entre justicialistas y radicales se dio en el Senado provincial por la imposición del nombre al Hospital Regional.

La senadora de Cambia Mendoza Gladys Ruiz insistió para que se llame Raúl Ricardo Alfonsín. Del otro lado, la peronista Silvina Camiolo pretende recordar a Pedro Lombardo, un reconocido pediatra que falleció a fines del año pasado. El cruce fue tan fuerte y las posiciones irreconciliables, que la sesión en la Cámara Alta duró apenas 7 minutos y después se cayó.

A la par, dentro Cambia Mendoza y el PJ también hay pujas por las candidaturas a intendente. En el oficialismo, porque el jefe comunal Jorge Vergara Martínez no buscará la reelección; en el peronismo, porque un rumor da vueltas: que al ex gobernador Celso Jaque le gustaría comandar otra vez la comuna sureña.

Fuente: Los Andes/ Edición: F.B.