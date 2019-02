Una vez más la estafa electoral se ve expresada en su máxima expresión, una vez más las promesas son el enganche propicio para escalar en el escalafón político de algunos, una vez más los sueños que imperan desde hace más de 40 años sobre la RT 188 Alvear- Malargüe son coartados por motivos que subyacen al oportunismo político.

Es bien conocido en el territorio provincial y nacional que tras muchos años de bregar por la conclusión del acceso entre General Alvear y Malargüe, diferentes agrupaciones no políticas- y políticas porque no- de ambos departamentos han trabajado y mucho por la realización de la ansiada Ruta Alvear-Malargüe, anhelo tan caro para todos los visionarios que prospectan un desarrollo económico, turístico y social en el sur de Mendoza. Y claro, la alternativa para el cometido anterior es esta: la Ruta 188 como fundamental para el desarrollo estratégico y económico de la zona, es columna vertebral del Paso Pehuenche, ya que nace en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, vinculada directamente con otras arterias viales, que por ejemplo provienen de Brasil, y llegan al paso fronterizo malargüino.

Pero el descarado irrespeto ha sido la única respuesta para con ambas comunidades desde siempre, eso sí, jamás dieron una respuesta negativa de frente. Al contrario, desde sus oficinas y con comunicados de por medio, dieron titubeantes respuestas que rompía con cualquier esperanza que previamente habían animado por nuestros lares en alguna visita oficial volviendo nuevamente a comenzar de cero. Comienzo que pocas veces estuvo apoyado en lo tangible por los mismos funcionarios, sino más bien a su usanza, con el rabo entre las piernas fingiendo falta de presupuesto y/u otros versos para la conclusión de la ruta.

El pasado año, previo a la Fiesta Nacional de la Ganadería, la por entonces gerente regional de Cuyo de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez, (hoy, titular de la Dirección Nacional de Vialidad) estuvo en General Alvear y destacó falazmente que el Gobierno Nacional apoyaba la finalización de una de las rutas más ansiadas en el sur mendocino: la 188, y dejó en claro su compromiso para “lograr la concreción de este corredor vial”.

Gutiérrez, ante la consulta relacionada a la tracción que realizan organismos no gubernamentales para la pavimentación definitiva de la Ruta 188, dijo que es “enorme, porque probablemente si no fuera por ellos esta ruta desde Alvear a Malargüe no se estaría prácticamente haciendo a pulmón“.

La funcionaria destacó también la tarea que realizan los “Autoconvocados por la 188 de Malargüe” y “Los Históricos de General Alvear “, que consistió los fines de semana, en colocar señalización vial en distintos sectores del camino que une los tres departamentos del sur mendocino, entre otras acciones colaborativas.

Patricia Gutiérrez, explicó cómo iba avanzando el trabajo sobre la ruta y dijo por esos días: “Nosotros ya hemos destinado maquinas que están trabajando constantemente sobre la ruta, la noticia es que esta semana estuvieron el equipo de ingenieros y agrimensores de la provincia de San Luis, ya haciendo los estudios previos para la traza de la ruta, así todos estos esfuerzos que estamos haciendo se hagan sobre la traza definitiva” (La realización del estudio topográfico, implicaba una inversión de 10 millones de pesos).

Además aseguró que se realizaron viajes de tránsito pesado “Hemos tenido inconvenientes con alcantarilla que no tenían previsto que iban a pasar camiones petroleros, y con animales pero esto es buena noticia, son los dolores de crecimiento”.

Con respecto a la situación económica había explicado que “Se está arreglando la situación económica, fue un problema por sucesión de papeles al pasar a la Nación pero se está tramitando para dar una solución definitiva, yo creo que en un mes va a estar solucionado”.

PERO TODO QUEDÓ EN…NADA

El gran sueño del sur de Mendoza que “avanzaba a paso firme”, se detuvo. Un paso que uniría a nuestro País con los vecinos de Chile y que pondría en el mapa una vez más a nuestra región, quedo trunco por la artera actitud de esta funcionaria que hoy ocupa una banca en el podio nacional.

Hoy en día, se encuentran paralizados los trabajos de obra en la Ruta 188, en el tramo de 21km (Soitué- Cerro Los Chanchos). Es inminente el retiro de personal y equipos viales.

Desde “Los Históricos” y “Autoconvocados de la Ruta 188” informaron sobre el deceso de este sueño común que comprende a actores de los tres departamentos del sur mendocino.

La no continuación de esta obra no solo genera pérdidas económicas ya concretadas sino que posterga el crecimiento social, económico y turístico de Alvear, Malargüe y San Rafael en la concreción de ser el corredor bioceánico natural.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

F.B.