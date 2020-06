Una histórica caravana conformada por cerca de 500 vehículos recorrió las calles de General Alvear en apoyo a la mega obra Portezuelo del Viento, una manifestación que se replicó en San Rafael y Malargüe, uniendo al sur mendocino. El intendente Walther Marcolini fue contundente al referirse a la defensa de Portezuelo.

Este viernes se realizará una reunión clave entre los Gobernadores de las Provincias integrantes del COIRCO y el Ministro de Interior de la Nación Wado de Pedro, para llegar a un acuerdo por Portezuelo del Viento, una de las obras clave para el desarrollo de Mendoza.

En este marco, los alvearenses, y todo el sur mendocino, se plegaron a una manifestación a favor de esta megaobra, embanderados en la consigna #SiAPortezuelo, cerca de 500 automóviles desfilaron por las arterias principales de nuestro departamento: “Esta es una manifestación simbólica, de apoyo a las gestiones del Gobernador Rodolfo Suárez y a una obra propia de la Provincia de Mendoza, en donde advertimos distintas intencionalidades políticas, principalmente desde La Pampa”, aseveró el intendente Walther Marcolini quien reprochó la conducta de las autoridades pampeanas y criticó el planteo realizado por la vecina provincia.

“Es poner palos en la rueda, es evitar el consenso y el diálogo, pero confío mucho en las gestiones del Gobernador y la propuesta enviada al Ministro Wado de Pedro, poniendo en manifiesto las ventajas de Portezuelo para las cinco provincias que son integrantes del COIRCO”, señaló el Jefe Comunal.

La marcha comenzó en Ruta 188, frente al Monumento al Agua, y transitó hasta la plaza Carlos María para volver nuevamente por avenida Alvear Oeste: “Cada vez que hay temas sensibles, la sociedad alvearense se expresa, con respeto y defendiendo los intereses colectivos. Portezuelo del Viento es la gran obra que tenemos que defender desde el punto de vista de la inversión, la generación de empleos y de energías renovables, pero también la posibilidad de que Mendoza cuente con un fondo permanente de la venta de energía y las regalías, para tener un recurso significativo para las generaciones actuales y las próximas”, dijo Marcolini.

Cabe destacar que la provincia de Mendoza no frenó el proceso licitatorio y el próximo 3 de julio se abrirán los sobres del llamado a licitación. “El Gobernador marcó el camino del diálogo y el consenso, pero con absoluta firmeza, no se modifica la postura de Mendoza, no se frena el proceso licitatorio, se sigue adelante y se busca que se respeten los derechos que la provincia tiene adquirido”.

La caravana en apoyo a Portezuelo se replicó también en Malargüe y San Rafael, uniendo al sur provincial en este enérgico reclamo para que se cumplan los derechos adquiridos de Mendoza. Asimismo se respetó el distanciamiento social ya que en cada vehículo no habían más de dos personas y nadie descendió de los mismos.

