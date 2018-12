En UGACOOP se llevó a cabo la presentación de la línea de financiamiento ANR PIC Emprendedores, que fue lanzado y organizado por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía la Provincia de Mendoza.

Emilio Aguiló, Gerente de Mendoza Emprende, brindó detalles de esta línea de financiamiento: “Este año hemos redoblado la propuesta porque vamos a entregar el equivalente en pesos de 20 mil dólares, por lo que estamos cerca de los 800 mil pesos de ANR que son aportes no reembolsables, o sea que los emprendedores no van a tener que devolver los subsidios”. Una de las condiciones solicitadas es que el proyecto no solo tenga un impacto económico sino también social y ambiental.

Quien también llegó hasta nuestro departamento fue el Director de empleo y Tecnología de la Provincia, Lorenzo Nievas, quien agradeció la invitación del Municipio. Esta línea de financiamiento que sirve para potenciar el inicio de emprendimientos, es un subsidio que el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia: “Tenemos un cupo de un millón de dólares para repartir entre todos los proyectos que se presenten en esta convocatoria” dijo Nievas.

Por su parte Ezequiel Kapluk, Coordinador de la Incubadora de Empresas: “Desde la Incubadora estamos asesorando y ayudando a los emprendedores en poder plasmar sus ideas y que puedan participar en este concurso, tratando de que sean los ganadores de este ANR, que significa mucho”.

Hasta el momento se han presentado cinco proyectos y se está a la espera de que más emprendedores se sumen a esta propuesta.

Asesoramiento e Inscripciones en:

incubadora@alvearmendoza.gob.ar

F.B.