Desde que se licitó el asfaltado de un tramo de la ruta 188 en el tramo que une Alvear con San Rafael y Malargüe en 2012, la obra estuvo plagada de problemas.

Con la proximidad de una nueva Fiesta de la Ganadería, el gobierno y las empresas encargadas de los trabajos volvieron a estar en una misma mesa y pusieron blanco sobre negro para poder retomar las tareas que están paralizadas desde 2015 y la intención es que en mayo estén las máquinas trabajando.

El cónclave que se realizó el miércoles en Mendoza reunió a las vialidades de Nación y Provincia con las tres firmas que integran la UTE que ganó la licitación seis años atrás (Genco, Danilo de Pellegrin y Obras Andinas) para asfaltar los 21 kilómetros del tramo 2 comprendidas entre las localidades sanrafaelinas de Soitué y Los Yoldos.

Los temas que abordaron en la reunión fueron principalmente de orden burocrático y administrativos, pero imprescindibles para lograr arrancar nuevamente y en buenos términos.

“Fue una reunión en donde se trataron distintos temas administrativos y uno de ellos fue el de los certificados pendientes de obra”, dijo Patricia Gutiérrez, gerente general de la región Cuyo de Vialidad Nacional.

La funcionaria recordó que “la obra se paralizó en 2015 porque no se le pagaba a las empresas” por eso ahora buscan, de ambos lados, que una vez retomadas las tareas “esté todo arreglado de ante mano para que no se pare más” y eso implicará actualizar costos. Originalmente la obra se licitó con un presupuesto oficial de $80.240.000, pero con el correr de los años se fue acrecentando por la redeterminación de precios.

Si bien de manera oficial aseguran que “hay un plazo para empezar nuevamente”, Gutiérrez no se arriesgó a dar un día en concreto. Por lo bajo sostienen que arrancarán en la primera semana de mayo.

Sin mantenimiento pero traza nueva

Actualmente la ruta 188 entre Alvear y Malargüe está sin mantenimiento. En Vialidad Nacional no lo niegan pero también aseguran que no podían seguir gastando recursos “en una traza que no se sabía si era definitiva”, indicó Patricia Gutiérrez, gerente general en Cuyo de la DNV.

Lo que hizo Vialidad fue cambiar mantenimiento por el estudio completo de la ruta y definió cual es la traza a asfaltar en el futuro. El anuncio lo había formulado Javier Iguacel, titular de la DNV en su paso por San Rafael acompañando al presidente Mauricio Macri a principios de febrero. Ahora Gutiérrez dio precisiones.

“Había unas 40 huellas, por eso el año pasado tomamos la decisión de llevar un equipo de técnicos e ingenieros para empezar a analizar cual es la variante más accesible desde el terreno y lo económico para hacer la ruta. El estudio está terminado y la traza está definida.

Si no hay cambio de planes, Iguacel desembarcará en Alvear en mayo y participará de la Fiesta de la Ganadería para presentar en público la traza definitiva de la ruta.

El otro logro con el que quiere llegar el jefe de Vialidad Nacional es la declaración de utilidad pública de los terrenos que atravesará el camino, paso fundamental para evitar usurpaciones o habilitar las expropiaciones de ser necesario.

