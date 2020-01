Desde este martes, Malargüe comenzó a vivir una nueva edición del Festival Nacional del Chivo, la previa fue el sábado con el Chivo Rock y cuando desde el municipio se ultiman detalles, el intendente Juan Manuel Ojeda recibió amenazas por parte de un grupo de mujeres.

Según pudo saber malarguediario.com, un grupo de 16 mujeres se reunieron en el municipio el lunes porque pedían ayuda económica. Las involucradas serían las mismas que días atrás se estuvieron manifestado en la Ruta Nacional Número 40, al sur, con cortes de ruta. Mediante esa medida de fuerza le solicitaban a Ojeda que les diera trabajo. Por el corte de ruta les impedían el paso a los trabajadores del sector petrolero. Luego que Ojeda dialogara con estas mujeres y llegaran a un acuerdo, las involucradas levantaron el reclamo.

El intendente se habrían comprometió a realizar un informe social para saber si correspondía, o no, una ayuda social, o trabajo. Sin embargo, se comprobó que algunas de ellas tenían ingresos y que otras no son madres. En base a ello se hizo una diferenciación según correspondía. Esta novedad se les comunicó ayer y 5 de ellas no reaccionaron de la mejor manera. Puntualmente hubo empujones e insultos, por lo que debió intervenir la policía.

Según fuentes policiales, las violentas amenazaron con hacer disturbios en el Festival Nacional del Chivo. Puntualmente sostuvieron que si Ojeda no les daba el dinero que pedían iban a “hacer cagar el Festival”.

Ante la denuncia del municipio, la justicia actuó y hace algunas horas se procedió a la aprehensión de las 5 involucradas. Las mismas fueron privadas de su libertad y están alojadas en Comisaría 24. Allí la justicia les imputará el delito de “extorsión”.

