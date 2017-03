La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, recibió al subsecretario de Economía Popular de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Nicolás Meyer.

El funcionario nacional participó en la inauguración de la Feria del Memorial en Vendimia, junto a la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández. Previamente, se reunió con la directora de Economía Social y Asociatividad, Lorena Meschini, para trabajar en los lineamientos del Plan Creer y Crear.

Este proyecto se aplica en todo el territorio nacional y en el caso de Mendoza implica el desembolso de 12 millones de pesos desde la Nación, sumados a 3,5 millones que aporta la Provincia, los que se destinarán a fortalecer los emprendimientos de la economía social desde una mirada integral.

Consultada sobre la visita, Lorena Meschini señaló: “Estamos recibiendo al subsecretario de Economía Popular con la idea de que conozca la actividad de la economía social en la provincia. En este sentido, el proyecto Creer y Crear busca fortalecer los emprendimientos y las unidades productivas de la economía social desde una mirada integral, desde lo productivo, lo comercial y el financiamiento con microcréditos. También va a haber una línea de trabajo con mutuales, mucho foco en la capacitación desde lo productivo, pero también en estrategias de venta para tener en regla el marco jurídico y la facturación. Queremos que los emprendimientos de la economía social puedan mejorar su oferta en cuanto a calidad, volumen y presentación.

“Tenemos las mejores expectativas. Se han comprometido a que en 30 días esté el dinero en la provincia, lo que es fundamental para cubrir proyectos que no podemos abordar con recursos propios”, agregó la funcionaria provincial.

Nicolás Meyer señaló: “Hay un trabajo muy lindo desde la secretaría y un equipo grande y capacitado que va a llevar a muy buen término el proyecto, y hay mucho compromiso político de la ministra y de la subsecretaria de Desarrollo Social. Por lo tanto, creo que están dadas las condiciones. Desde Nación estamos acompañando este proceso desde el financiamiento y desde los equipos técnicos en las diferentes líneas del Ministerio de Desarrollo Social”.

“Mendoza tiene una tradición muy fuerte en economía social desde lo público y desde las organizaciones sociales y eso da un valor agregado en la región, especialmente por la ley que tienen de economía social. Es algo que nosotros valoramos muchísimo, y creemos que tiene que ser un ejemplo para el resto de las provincias. Ahora, una vez reglamentada la ley, el desafío está en poder cumplirla el 100%, no por un tema de cumplimiento sino porque creemos realmente que está pensada para potenciar y fortalecer a todo el sector de la economía social. Así que en ese sentido creemos que también va a ser un caso testigo para el resto de las provincias de cómo articular desde lo legislativo, desde la política pública, a un sector que no es marginal, que no es un sector solamente de población vulnerada sino que es una población de trabajadores que produce”, concluyó Meyer.