El consejero del Río Atuel Gustavo Villegas junto con el subdelegado de aguas del Río Atuel Mario Barbieri estuvieron presente en punto de vista y hablaron de la situación hídrica que afecta a la provincia.

“El agua ya está corriendo por los canales, vine bien pero no es lo que queríamos y lo que deseamos ni lo que necesitamos pero es lo que hay, es el agua que tenemos y con el equipo técnico de la Sub delegación se hace un gran esfuerzo para poder programar cuáles serán los distintos turnos y cómo llevar el agua a cada a uno de los lugares,expresó Villegas.

Para esto se hace un cálculo con los equipos técnicos que realizan un pronóstico de escurrimiento que se realizan todos los años y que se va reviendo en base a las distintas tormentas que se presentan tanto en invierno como en verano y cómo escurre el agua para saber qué cantidad de agua habrá en los embalses.

Por su parte Mario Barbieri habló de la necesidad de cubrir las espectativas en el mayor de los casos posibles ya que si bien no es la mejor situación para los cultivos, para la planificación futura se ha hecho una erogación, donde la temporada arrancó el 28 de agosto y donde entre medio hay dos periodos de seccionados. En este periodo se eroga el menor caudal de agua en el río con el fin de que el embalse tengo un tiempo de recupero y deshielo que ocurre fines de octubre y noviembre, por lo que habrá un turnado continuó hasta el primero de octubre.

“Antes los turnos eran cada 8 días y 8 horas y ahora paso a 16 días, de esta manera vamos a llegar al 9 de diciembre y desde el 9 diciembre hasta el 6 de febrero lo cubriremos con 9 turnado continuos normales y desde el 6 de febrero en adelante tendremos que volver a seccionar, esta es la única manera de poder llegar a marzo y abril cubriendo la mayor parte de las necesidades sobre todo de los cultivos que lo necesitan en esta época”, expresó Barbieri.

Esta proyección que el equipo de Gestión hídrica desarrollo lo hizo en base al pronóstico de escurrimiento que se hizo el año anterior, el actual pronóstico de esta temporada se tendrá el próximo mes y donde se tendrá de manera precisa y certera cómo será la situación para la primavera el año que viene.

Desde Irrigación sugieren un riego acordado, metodología que están impulsando para poder salir de un turnado convencional donde el usuario tiene un turno en una hora y un día determinado. Esto cumplirá la función de reservorio y donde el productor tendrá acceso al agua de acuerdo al tipo de cultivo y en el momento preciso que el cultivo lo necesita. Hay canales para que se pueda aplicar de manera más rápida y dónde se están empezando a pensar en proyectos de esta índole y de baja escala para 800 o 1200 hectáreas y la diferencia de nivel existente favorecen la aplicación de este tipo de proyecto.

Se han hecho 5 perforaciones dónde se ha hecho un relevamiento para ver qué es lo que falta técnicamente en cada una de ellas y dónde el costo de los materiales faltantes superan los $3.000.000. Estas perforaciones están distribuidas en el oasis de Alvear y Bowen.

Desde Irrigación quieren facilitar los Escribanos y Agrimensor debido a que hay fincas que presentan problemas en las escrituras de las parcelas y que registran deudas. Al estar atada la perforación a la parcela de una finca, se encuentra con una problemática administrativa muy importante como así también el usuario quien tiene problemas a la hora de solicitar subsidios. La idea es escriturar a nombre de las inspecciones que están relacionadas estas perforaciones para que la DGI baje los fondos a la inspección y no a un particular, entonces a través de la inspección los usuarios tendrán acceso a un monto a devolver en un canon de riego en 36 cuotas sin interés y de manera mensual.

En su recorrido por la distintas fincas del departamento y en contacto con los agricultores Gustavo Villegas manifestó la problemática que enfrentan muchos de ellos donde en algunos casos han tenido que suprimir el riego en algunas hectáreas para cubrir la superficie total de las demás, debido a que la gran sequía provoca que muchas plantas corran riesgo de secarse

Esto si bien no es lo correcto, los productos recurrieron a este método con el fin de poder mantener alguno de sus cultivos en condiciones óptimas.

“La situación es compleja desde hace mucho tiempo y este aumento desmedido dentro de la cadena valor donde el consumidor paga mucho y el productor no cobra nada, hacen que la agricultura este de esta manera. Dentro de todos los costos que tiene la producción el agua es uno de los costos más económicos y más necesarios ya que sin el agua no existiría la producción, y cuando una persona no paga el agua no la paga el gobierno ni Irrigación, el sistema está siendo mantenido por otro desde la misma cuenca o desde otra cuenca, es decir lo mantiene un vecino”,expresó Villegas.

Esto se debe a la gran cantidad de deudores qué hay con respecto al Canon de riesgo donde la situación económica del agro llevó a que muchos productores no puedan pagar y que estén en situación de deudores morosos, lo que hace que sean otros productores quienes se hagan cargo muchas veces de las cuencas.

Debido a esta problemática el Ingeniero Mario Barbieri manifestó que muchos productores alvearenses se acercan hasta las oficinas para avisar que van a pagar tarde lo que demuestra un espíritu de compromiso por parte de los mismos y donde se analiza en forma particular cada situación.

“Llegaron dos camionetas, una cuatro por cuatro que fue asignada a policía del agua debido a la funcionalidad y necesidad que era bastante visible y la otra fue asignada al departamento de ingeniería el uso común con gestión hídrica, lo que permitirá a ir dando de baja algunos vehículos que son bastante viejos y qué el mantenimiento de los mismos era bastante alto.

Con respecto a la noticia que se viralizo este último tiempo de un supuesto pozo de petróleo en Jaime Prats, Barbieri manifestó que se llevaron distintos análisis y monitoreos, donde ya hay algunos resultados previos pero con los cuales se pudo descartar y erradicar todo lo que se dijo en la noticia qué hablaba de que el fracking ya había llegado a la zona, ya que es imposible que la velocidad de traslación de un fluido a través de la tierra sea tan rápido como lo manifestó dicha noticia donde la imagen de la noticia no era verdadera sino que también era ilustrativa. No existe ningún tipo de denuncia ni siquiera del propietario de la finca, ni en la justicia, ni en la policía ni en Irrigación. Apenas salió la información nosotros fuimos con policías del agua y con gente de la Dirección de Protección Ambiental a ver el lugar e hicimos los monitoreos en el pozo y en otros dos que son cercanos al mismo, donde se hicieron cuatro tipo de análisis diferentes para determinar metales, pero no era petróleo”, concluyó Barbieri.

