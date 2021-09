El Secretario de Gobierno José Vilches y el Director de Deportes Jerónimo Colla, agasajaron y despidieron a Génesis Toledano, jugadora de la selección femenina de básquet sub 19, quien retorna a Estados Unidos para reincorporarse a la Schoolhouse Preparatory de Miami(EEUU) donde juega en el equipo de básquet Wolfpack Girls que compite en la WBA, y quien oficiará como Embajadora del Básquetbol Alvearense

Con profunda emoción y orgullo, fue agasajada Génesis Toledano quien regresa a Estados Unidos. La joven alvearense, luego de disputar el Mundial de Hungría con la Selección Argentina de Baloncesto sub 19, vuelve al Schoolhouse Preparatory de Miami (USA), donde se desempeña en el equipo de básquetbol Wolfpack Girls que compite en la WBA (World Basketball Association) de Estados Unidos.

“No podíamos dejar de despedir a esta deportista alvearense, con su gran recorrido, no solo por su camino personal sino también familiar”, destacó el Director de Deportes Jerónimo Colla quien la alentó a continuar en su camino de crecimiento deportivo y personal. Asimismo el Secretario de Gobierno José Vilches agradeció a la joven deportista por llevar el nombre de General Alvear a lo más alto de este deporte: “Este es un momento muy particular porque conozco a Génesis desde chica, sin dudas se lleva el amor y el apoyo de todo el departamento”.

En este sentido, Vilches destacó el esfuerzo que Génesis ha puesto a lo largo de su carrera para poder llegar al punto donde hoy se encuentra, jugando en EEUU y representando a nuestro País en el seleccionado Argentino de Básquet Femenino Sub 19: “Creo que si los alvearenses trabajamos todos juntos, vamos a tener muchas Génesis, y se van a ver reflejados no solo en el deporte sino en el arte y la cultura”, dijo el funcionario.

Génesis Toledano se mostró muy emocionada ante este agasajo, tal es así que no pudo ocultar sus lágrimas ante la ayuda recibida: “El colegio donde voy en EEUU comenzó hace un mes y la temporada de básquet comienza en Octubre. Este año hay que meterle pilas al estudio y al básquet para pensar en la Universidad y seguir jugando allá. En cuanto al seleccionado no tenemos más torneos hasta dentro de tres años”, explicó la joven quien se prepara para reincorporarse al Schoolhouse Preparatory de Miami(EEUU) donde juega en el equipo de básquet Wolfpack Girls.

En esta despedida, Génesis recibió una colaboración económica con la que podrá comprar el pasaje a EEUU e indumentaria: “Estoy muy agradecida y muy feliz. Mucha gente me dice que tengo suerte por jugar en la selección, pero para llegar allá tuve que entrenar doble turno, irme a los 15 años a vivir sola a Buenos Aires, y si bien tomó mucho esfuerzo creo que valió la pena”, manifestó la basquetbolista que además fue nombrada como Embajadora del Básquetbol Alvearense.