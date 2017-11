En la noche de ayer en agradecimiento al año de trabajo a la Reina Departamental del Turismo y Virreina de Mendoza Antonella Montanaro, se realizó un ágape en Finca La Celestita, ubicada en Calle Ñ y callejón 6 de Colonia Alvear Oeste.

Antonella Montanaro expresó que fue un año muy productivo para ella, “Alvear se posicionó muy bien, obtuvimos el segundo lugar en la Fiesta Provincial del Turismo, junto a otras reinas departamentales, formamos un grupo humano muy lindo, la idea era dejar algo solidario en la comunidad, organizamos actividades solidarias en conjunto con la Dirección de Turismo y el apoyo de Fabiana González”.

Además Antonella agregó la importancia de la Reina del Turismo expresó: “cada reina tiene su función determinada, cada una tiene su agenda particular y a la vez abrimos caminos juntas. Todas las reinas son igualmente importantes y para mí fue muy gratificante todo lo que aprendí, por lo que estoy muy agradecida de las capacitaciones recibidas”.

La Directora de Turismo Fabiana González manifestó: “Despedir a Antonella nos llena de nostalgia, estamos muy orgullosos de ella por como nos ha representado, todo este grupo de reinas me ha enseñado más de lo que yo le he podido dar a ellas. Queremos despedir a Antonella porque no va a poder entregar sus atributos a otra reina, dado que la Provincia ha decidido no elegir a una nueva Reina del Turismo”.

La funcionaria municipal destacó: “ojalá tengamos otra Reina del Turismo, para nosotros es fundamental dado que las reinas tienen llegada a la comunidad, a los medios y promocionan las bondades de nuestra tierra”.