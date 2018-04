Emma Cunietti, Coordinadora de Educación Superior en dialogo con Viñas explico que: “ El decreto firmado por el gobernador regula el subsidio a la gestión privada en educación superior. La educación superior históricamente nunca fue subsidiada. Nos encontramos con que tenemos muchas más instituciones que hace años atrás, y que también tenemos una desigualdad ante la ley entre las que tienen subsidios de otras que no. Desde ese punto de vista se genero una reglamentación que equilibra esta situación”.

Están planteadas como carreras prioritarias el profesorado de Educación Primaria, de Ingles, de Matemática, Física, Química, Educación Especial, y no se consideran primordiales aquellas en las que no hay vacancia en el sistema, en las que la gente se recibe pero no consigue trabajo.

En el caso de Alvear, tiene tres carreras dos de las cuales son prioritarias. Va a perder el subsidio una de ellas pero no inmediatamente, gradualmente se va retirando una parte de manera tal que la carrera sea autosustentable. “No estamos cerrando absolutamente nada, la mayoría de las instituciones privadas no tienen estas ayudas y siguen subsistiendo”.

En este sentido Educación primaria y Especial van a quedar como hasta ahora, Inicial va ir bajando el subsidio de manera gradual para no generar una crisis en la institución. Además que esto solo se va a aplicar para los nuevos ingresantes, a los cuales se va a reducir el subsidio en un 20% aproximadamente.

También explico que en lugares donde hay oferta educativa superpuesta, en el caso de los privados, se va a quitar de manera gradual. En los públicos no habrá ninguna modificación

En educación técnica también se busca potenciar la oferta de carreras estratégicas para el desarrollo como enología, obras viales, enfermería, entre otras.

Además realizó una fuerte crítica a “Los que dijeron que nosotros queríamos privatizar el sistema son los que más subsidiaron el sistema privado”.

