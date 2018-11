Ya está abierto el concurso para votar a los abanderados de la Argentina Solidaria. La Fundación Noble de Canal 13 y productores itinerantes realiza este concurso. Se presentaron 800 proyectos y quedaron solamente 8, entre los cuales está Alas Del Viento representado en la persona de Emilce Jacobchuck.

“Un ex alumno de hace varios años me postuló el años pasado y no se dio. Este año tuvimos la gran noticia de poder llegar a ser postulados a Abanderados de Argentina Solidaria. Es una opción cercana a cumplir nuestro propio edificio para brindar un servicio óptimo y adecuado. La actividad orquestal necesita de un pequeño auditorio y escenario y este premio nos permitirá albergar a más personas” destacó Emilce.

El proyecto

A través de la asociación Alas del Viento, Emilce busca acercar a niños y adolescentes de zonas rurales y escasos recursos de General Alvear, Mendoza, la posibilidad de acceder a una educación musical de calidad que facilite su inclusión social. Además de los talleres de instrumentos, la orquesta les ofrece un espacio de contención para el desarrollo de su formación integral. Con un programa de estudio estable, los niños y adolescentes pueden proyectar su educación a Nivel Terciario y Universitario, a fin de formarse como docentes o licenciados en instrumento. De este modo, pueden tener una salida laboral que les permita alcanzar la promoción social.

Qué está logrando

Alas del Viento es una inspiración para la comunidad de General Alvear: un recordatorio de que en una pequeña ciudad del sur de la provincia de Mendoza se pueden realizar proyectos de impacto que repercutan más allá de sus límites geográficos. Semanalmente, 120 chicos se benefician de distintos talleres de instrumento y además, otros aprenden a distancia a través del campus virtual.

El dato

Muchos ex alumnos de la Orquesta que continuaron sus estudios musicales a nivel superior fueron empleados como docentes de Alas del Viento. De esta manera, el proyecto logra cristalizar la promoción social que tiene como objetivo.

Su mirada

“He vivido mi infancia en la zona rural y he visto cuántos chicos talentosos quedaron en el camino por falta de fondos económicos y eso siempre me quedó grabado en la mente y en el corazón. La docencia de música es lo que me hace feliz y estoy convencida de que las artes son una herramienta de transformación social y que si nos involucramos en la comunidad, los cambios son posibles”.

A través del siguiente link se puede votar a Emilce Jacobchuck https://www.premioabanderados.com.ar/abanderado/confirmed/119

