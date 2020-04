La AFA dio por finalizada la temporada de Primera División y Primera Nacional. Este martes el Consejo Federal del fútbol argentino suspendió la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur, por lo que el Sport Club Quiroga de nuestra ciudad y la Unión Social y Deportiva Bowen ahora tendrán que confirmar su presencia en este nuevo torneo, que será a partir del segundo semestre del año.

Lo que está en claro es que los cuatro ascensos al Torneo Federal A serán en cancha y en principio la competencia, que dio comienzo en enero, regresaría en el mes de septiembre.

Desde el Consejo Federal esperan la autorización de los organismos de salud a nivel nacional para comenzar a pensar en el retorno a la actividad. Esto depende de la evolución de la pandemia, y si las condiciones no son las adecuadas, no se forzará el regreso.

De la misma forma, la decisión de si los encuentros podrán disputarse a puertas abiertas o cerradas será del Gobierno nacional y/o provincial y/o municipal y del protocolo que se adopte.

Según el sitio web Ascenso del Interior, la fecha tentativa de inicio de este «nuevo torneo» sería el domingo 13 de septiembre y la de finalización el domingo 13 de diciembre.

Además remarcaron que la forma de disputa es imposible saberla hoy a ciencia cierta, ya que dependerá de la participación o no de los clubes. Este tema se resolverá mediante un censo que el Consejo Federal hará con los 98 participantes para saber quiénes jugarán y luego se decidirá el formato.

Si bien queda saber qué equipos confirmarán su participación, es importante remarcar que no será obligatoria la presencia y que si algún club decide no participar, no se le aplicará sanción.

Mientras que si las condiciones de salud a nivel nacional no se encuentran óptimas para la vuelta del fútbol, indefectiblemente el torneo será declarado nulo y no habrá ascensos.

Fuente: Diario San Rafael. /F.B.