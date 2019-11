Punta del Agua está conmocionada por una lamentable situación de la que fue víctima un puestero que reside en zona de Los Pejes. Su vivienda fue reducida a cenizas días atrás por lo que expuso el hecho en F.M. Viñas.

Pablo Fernando Farías manifestó que la propiedad en la que reside fue quemada en momentos en que no se encontraban ya que había asistido, el viernes por la tarde, a un acto en la escuela de sus hijos que estudian en nuestra ciudad. Pablo además de su mujer tiene 3 hijos, dos varones, el mayor de 12 años no vidente, el otro de 10 años y una nena de 2 años y medio.

“Volví el domingo por la noche, me estoy quedando en una carpa con mi familia y mis hijos. El día lunes tipo 11hs se acercaron efectivos policiales y bomberos para verificar el incendio, venían acompañados de Osvaldo y Amanda Guillén quienes me acusaban que yo había sido quien había prendido fuego mi propia vivienda. Cuando los efectivos de bomberos entran a verificar el incendio, Osvaldo y Amanda aprovecharon para agredirme: me pegaron con una botella de hielo, forcejeamos y la señora empujó a mi hija de 2 años y a mi señora. En ese momento entró un efectivo y ellos salieron corriendo. Para mi es más que obvio, Osvaldo y Amanda fueron responsables del incendio”.

Luego de que ocurriera este hecho de violencia, Pablo realizó la denuncia en comisaría 14° por ‘agresión’.

Farías comentó que en el campo donde se produjo el incendio habitan los cuñados de la familia Guillén, quienes dicen ser dueños del lugar: “Es un campo comunitario con 13 familia, la familia Guillén dice ser la dueña de todo pero no es así, tenemos un documento firmado por la provincia que asienta que las 13 familias somos los dueños del campo. Espero que no haya más inconveniente, es mi tierra y mi casa, tengo mis animales ahí que es de lo que vivo”.

Por parte de la familia Guillén no dialogaron con la prensa sino que optaron por dejar a su abogado a cargo de las declaraciones conforme avance el proceso de litigio.

R.B. (F.M. Viñas).