Después de lo sucedido durante el concierto del Indio Solari el sábado en la noche en Olavarría, donde dos personas fallecieron y muchas otras están heridas a causa de la cantidad de gente que se encontraba en el lugar, se obtuvo información a cerca de un grupo de alvearenses que asistió al evento.

El Alvearense Matías Yllanes es una de las tantas personas de distintos lugares del país que se encuentran varadas a causa de la pésima organización de las empresas que brindaron el servicio de transporte.

“Estamos varados en una estación de servicio de General Villegas. Yo he asistido a otros recitales del Indio y este ha sido el más masivo y peligroso. En cuarenta minutos se sacaron como unas 40 personas desmayadas de entre la masa de gente, por eso opté por salir del centro. El ambiente era terrible, no se podía respirar. Hubo un momento que entró demasiada gente y, la verdad, no había seguridad suficiente. Incluso en la entrada no había seguridad que controlara. Había muchos niños y adolescentes. También vi a dos borrachos que se pelearon con cuchillos”, contó Matías.

Con respecto a las personas que fallecieron, reveló: “Tuvimos que caminar como siete kilómetros para llegar al micro. Al llegar, descubrí un montón de mensajes de mi familia y amigos preguntándome si estaba bien, porque se habían enterado que murió gente. Yo me horroricé al saberlo”.

“El micro no tenía aire acondicionado. En un momento tuvimos que hacer trasbordo y nos metieron en otro colectivo con 35 personas, por lo que tuvimos que ir parados. Luego nos dejaron en esta estación y seguimos esperando que vengan por nosotros. El que organizó el viaje nos ha dicho como tres veces que está viniendo a buscarnos, pero lo seguimos esperando. Pagamos $1500 por el viaje de ida y vuelta. Algunos tienen sus pertenencias en otros colectivos y les dijeron que recién el miércoles se las devolverán. Por suerte no nos sucedió nada grave, estamos bien”, aseguró.

