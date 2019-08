Una pareja denunció públicamente en los micrófonos de F.M. Viñas una situación que se consumó en horas de la tarde-noche del pasado jueves cuando un efectivo policial mantuvo un fuerte cruce físico y verbal con la familia, que reside en calle Europa a metros de Avenida Alvear Este.

Romina Túnez (29) relató cómo se desarrolló lo que consideran “un caso de violencia policial” y que quedó filmado en un vídeo que adjuntaremos a continuación.

“Mi novio (Emanuel) se dirigía a jugar a la pelota con su grupo de amigos en su moto por calle Europa y al llegar al cruce con Avenida Alvear Este un policía motorizado de cuerpos especiales le echa literalmente la moto encima con el fin de realizarle un control vehicular. Emanuel le entrega los registros y papeles que dicho sea de paso los tiene al día por lo que el policía, si se le puede llamar así, quería llevarlo a Comisaría 14° sin darle una explicación del porqué a lo que mi novio se negó rotundamente y mantuvieron un corto cruce de palabras que desembocó en que este efectivo lo invitara a pelear literalmente diciéndole ‘vení que vamos a hacer un mano a mano’ como si fuera cualquier cosa a lo que Emanuel corrió hasta la casa y se entró mientras el policía le tiró la moto al suelo”, explicó Romina.

“El efectivo pertenece a Cuerpos Especiales al que buscamos en Facebook donde lo reconocimos con el nombre de Luciano Vallejos andaba en una moto policial que tiene el 331CA03 como numero de patente. Luego de que mi marido entra, el policía se quería meter a la casa, cosa que ellos sin orden judicial no deben hacer, amenazándolo a mi marido e invitándolo a pelear y al pedirle una explicación me empezó a agredir a mí empujándome y golpeándome en la cara además que me tiró gas pimienta dos veces. Después cayó otro policía, que es de apellido Manzano, con la ithaca en la mano apuntalo frente de mi hijo y diciéndole que cuando lo vean en la calle le iban a hacer pagar por esto. De hecho como no podían tirarle porque mi hijo se puso adelante para que no le tiraran le arrojaron un ladrillazo”.

“Tenemos miedo por eso no queremos ni salir porque sé que así actúa la policía y cuando lo encuentren se lo van a llevar a la Comisaría y le van a pegar porque hay muchos casos de personas que han sido golpeadas por policías en las celdas y todo queda impune. No quiero que mi marido salga porque cuando ellos quieren hacer las cosas, las hacen a su modo”, agregó.

“En un ratito, mi casa se llenó de policías que fueron a burlarse prácticamente porque cuando les pedíamos una explicación de lo que había hecho el policía de Cuerpos Especiales, a quien se lo llevaron ahí nomas, decían que ellos no habían visto nada. Fue una situación horrible por lo que fuimos al médico a que nos revisaran por las lesiones que nos causaron”.

“Los dos policías que nos agredieron se fueron y quedaron como media hora más los de Investigaciones y otros más sin decir nada mientras”

“Quiero hacer la denuncia aunque no sé si van a hacer algo al respecto. La policía nunca está, nunca hace nada cuando tiene que hacerlo y por un caso así se llenó de policías como si fuéramos traficantes. No se acercó ningún fiscal ni gente de la Justicia a mi casa”.

“Es irónico que le tengamos miedo a la policía porque ellos están para proteger no para agredir de esta manera. Ojalá pidieran disculpas del mal momento que nos hicieron pasar, fue un abuso de la autoridad que no se justifica”, sentenció.

El vídeo adjuntado a continuación permite conocer la segunda parte del hecho en el que se dejan escuchar cruces de palabras y agresiones para con la familia:

Desde Comisaría 14° no informaron sobre el hecho de manera oficial por lo que esta tarde la Producción de F.M. Viñas mantendrá diálogo con el Comisario a cargo para obtener la versión policial respecto a la situación.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).