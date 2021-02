El sindicato que nuclea a trabajadores de la educación, haría un paro desde el próximo lunes, porque no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria en los establecimientos. Por su parte, la DGE analiza responder a esta medida con el descuento del ítem aula para insistir en la vuelta a la presencialidad.

A pocos días del inicio de un nuevo ciclo lectivo, el Gobierno de Mendoza y el SUTE vuelven a enfrentarse. Es que los miembros del sindicato se oponen a la vuelta a la presencialidad porque no están dadas las condiciones sanitarias, los docentes no han sido vacunados y continúan la lucha por un mayor aumento salarial. Y como respuesta al paro que harían los trabajadores de la educación el próximo lunes, la Dirección General de Escuelas anticipó que se les descontará el ítem Aula (10% del salario), a quienes no den el presente el próximo 1 de marzo.

En diálogo con FM VIÑAS, Javier Viñolo se refirió la posición de los miembros del sindicato en el departamento sobre esta situación. «Desde el año pasado que no tenemos votado comenzar con el inicio de las clases y ahora nos toca determinar cómo se va a seguir. Lo que se vote en el plenario provincial de hoy (por ayer) es lo que vamos a obedecer», expresó el Delegado del SUTE en General Alvear. Por esta razón, en la comuna están dispuesto a sumarse al paro del próximo lunes, que podría ser de 24 o 48 horas.

En cuanto a la importancia que tiene la opinión de la gente del sur en este tipo de provinciales, aclaró: «La cantidad de afiliados que se tiene es la cantidad que puede viajar a Mendoza. De San Rafael llegan 2 o 3 veces de comensales de los que tenemos acá. Somos parte de una democracia sindical y los votos nuestros también cuentan cuando se juntan con otros departamentos, para sumar o restar a alguna propuesta». Y en esta situación puntual, contó: «Malargüe, San Rafael y Alvear van con la misma consigna».

Con respecto a la adhesión de los trabajadores, aseguró que la realidad es compleja. «Si no tuviésemos la amenaza de los impuestos, el 100% de los docentes haría paro, porque hay mucho enojo e incertidumbre por cómo se está llevado adelante la presencialidad», declaró, y agregó la cuestión económica a los reclamos: «En cuanto a lo salarial comenzamos a ver que provincias que siempre han estado por debajo del salario mendocino. Y este año espero sea distinto, nos estamos quedando muy atrás».

En claro descontento con las directivas de parte del gobierno provincial, Viñolo cerró: «La cuestión educativa se lleva adelante por el aporte que han hecho los docentes con su esfuerzo, dinero, tranquilidad y materiales. No han tenido ninguna ayuda del Estado. Además hay miedo por esta presencialidad que estamos obligados a seguir». Con esta fuerte contraposición de ideas entre el SUTE y la DGE, que apuesta a implementar la vuelta a las aulas con un sistema mixto, aún no hay precisiones con respecto al comienzo de las clases, que se dará la próxima semana.

•L.A.