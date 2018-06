El subsecretario de desarrollo social de la provincia Alejandro Verón, junto al director de desarrollo social del departamento Pablo Reyes, recorrieron los diferentes barrios del departamento, a fin de que se conozcan las necesidades propias de cada barrio y las políticas que el gobierno de turno llevó a cabo en los mismos.

Esta es su segunda visita, ya que anteriormente lo había hecho como director de contingencias y con quién se viene trabajando desde hace tiempo obteniendo buenos resultados en el programa de reparación de techos y con el dinero que llegó para los termotanques solares en San Pedro del Atuel en Carmensa y con otro tipo de ayudas cuando se registraron los incendios que azotaron a los campos del departamento.

“El departamento General Alvear es uno con el que más sintonía he logrado rápidamente en cuanto a trabajar y qué más allá de hacer promesas hay que arremangarse, meterse de lleno y tanto con Pablo Reyes como con el intendente hemos logrado sintonía y hemos llevado respuestas concretas a problemas concretos. No venimos de lo que vendría a ser la lógica política tradicional pero si encontramos en el gobernador Alfredo Cornejo y los distintos intendentes que están al frente, han podido hacer cosas concretas y le ponen el hombro. Es por ello que lo que pretendo es decirle a la gente con total sinceridad lo qué se puede hacer y lo que no se puede hacer y no andar con promesas entonces por eso hoy venimos a recorrer y ver el operativo de la garrafa familiar que esta realizando Alvear y que este departamento ha sido punta de lanza y se ha puesto al frente y hay otros departamentos que ya están llamando para plantear Cómo ha hecho el municipio para poder hacer esto y poder implementarlo en eso departamentos sobre todo en estos tiempos de días Muy fríos”, sostuvo Alejandro Verón.

Hay fondos para que sean usados de manera correcta en cosas que le modifiquen la vida a la gente y para ello Desarrollo Social tiene fondo.

Si bien la si situación es compleja a nivel nacional por suerte la provincia no ha tenido que realizar ningún tipo de recorte en el ámbito social y por lo tanto sigue todo como estaba proyectado.

La idea es que cada peso que se utilice repercuta en la mejor calidad de las personas.

“Vamos a recorrer también los laboratorios de Idesa Ugacoop, que se espera que se concrete pronto, ya que cuando hablamos de pobreza hablamos también de Educación, del acceso a la educación y creo que esto para General Alvear es algo muy lindo. Después vamos a recorrer una escuela técnica en donde los chicos están realizando juegos inclusivos para plazas y esto también está bueno porque muchas veces dicen que los chicos no tienen futuro, que los chicos están en otra y que hoy en dia hayan jóvenes construyendo juegos para plazas inclusivas en un convenio con la municipalidad, la verdad es algo bueno porque va a repercutir en toda la ciudadanía, así que estos son ejemplos que hay que poner en alto y en valor y que no son pocos y que Alvear de esto tiene mucho”, concluyó el subsecretario de desarrollo social de la provincia Alejandro Verón.

A.E