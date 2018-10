El Subsecretario de Desarrollo de la Provincia, Alejandro Verón, está visitando General Alvear con el objetivo de realizar balances en cuanto a temas que se han venido trabajando a lo largo del año y tratar temas que buscarán forma en el futuro.

“Alvear es el municipio que más ha realizado en la provincia y en el menor tiempo en materia de Desarrollo Social. Han aprovechado muy bien los abordajes de los programas y operativos en sintonía con la Provincia. Veremos la cuestión alimentaria para poder abordar esas necesidades y en consonancia con el Gobierno darle solución”.-destacó Alejandro Verón.

Respecto al Programa de Garrafa Subsidiada que tiene lugar en distintos municipios de la provincia de Mendoza, Verón felicitó al municipio por las tareas realizadas en esta asignatura ya que destacó que “Alvear es pionero en este programa y en mantener los precios originales a pesar de la inflación”. Aseguró, en conferencia de prensa, que vienen a traer ideas pero también a tomar las ya aplicadas en el departamento.

Según el último informe inflacionario, Mendoza está en el podio nacional. Respecto a esto, Alejandro Verón se refirió “la inflación golpea y estamos al tanto de esto. Prevenimos en los distintos tipos de asistencia a los sectores más vulnerables a través de Dinaf con la niñez y distintas organizaciones para todos los demás sectores. “La asistencia alimentaria es una causa en la que venimos trabajando de ante mano. No estamos a demanda sino de manera adelantada. No tenemos en la provincia las herramientas para revocar esa situación (inflación) pero no abdicamos en la correcta asistencia a los que más necesitan”.- concluyó el Subsecretario de Desarrollo.

F.B.