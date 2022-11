El pasado viernes, Sergio Moralejo, Subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia, visitó el Departamento para reunirse con el Intendente Walther Marcolini y parte del equipo de Gobierno, integrantes de la Cámara de Comercio representada por su Presidente Jorge Noguerol, y el Presidente de la Federación Agraria Carlos Achetoni, para informar sobre el paquete de acciones y medidas que la Provincia anunciará en cuanto se sepan los daños reales producidos en los cultivos a causa de las últimas heladas; que se sumarán a las ya anunciadas por el Jefe Comunal.

Durante la reunión, el funcionario provincial dio detalles de los trabajos que se están realizando desde la Provincia: ‘La zona más afectada, según nuestros cálculos estadísticos, es la zona sur. Básicamente hemos transmitido los planes que el Gobernador ya ordenó implementar, que están vinculados a la emergencia en la Provincia, que beneficia a los productores y los protege frente a juicios, pagos ante Irrigación, ATM, y demás, la obtención de créditos a través del FTyC con una tasa muy subsidiada, y también el lanzamiento de una línea que se va a llamar Recuperagro, destinada a 4000 personas con empleo rural y que se va a canalizar en +-60% de un salario mínimo vital y móvil’.

Según expresó Moralejo, este esquema es el principio par enfrentar una crisis que va a llegar hasta Abril de 2024: ‘Tenemos que ir trabajando con cada sector, porque tenemos una situación de cambio climático, de sequía y de estas contingencias, en donde todas las medidas tienen que ser a corto plazo para sostener la emergencia, a mediano plazo para establecer capital de trabajo en el tiempo, y a largo plazo con políticas de defensa activa que ya tenemos implementadas a largo plazo’.

Por su parte, el intendente Walther Marcolini, hizo hincapié en el daño provocado por la helada, pero también sobre una situación de muchos años de deterioro del sector agrícola, de la competitividad de nuestra economía por problemas macroeconómicos y de la sequía, lo que hace que se piense en medidas urgentes, muchas de ellas que ya se están instrumentando en la actualidad. Asimismo hizo referencia a las medidas anunciadas por la Comuna días atrás: ‘Hemos lanzado un Plan Forrajero para llegar a 400 hectáreas de siembra efectiva en el mes de marzo, en el que los productores podrán inscribirse a partir de diciembre, además un Plan de Defensa Activa de Heladas, proveyendo un kit de bombas de profundidad, que lleve las mangueras, aspersores y demás, que permita una hectárea de una hectárea y media, que servirá para atacar de a poco el problema de fondo’. Esto se suma a otras acciones concretas que ya se vienen realizando como por ejemplo la recuperación de pozos para productores asociados a un consorcio.

El Jefe Comunal manifestó también que aguardan la declaración de emergencia por parte de Nación y una aprobación rápida del Programa Recuperagro, que atenderá las necesidades de los trabajadores rurales, y una vez que esté la tasación efectiva de la helada del 31/10 se solicitará un adelantamiento del pago del Fondo Compensador.

Quien también se refirió a esta reunión como un hecho positivo, fue el Presidente de la Cámara de Comercio de nuestro departamento Jorge Noguerol: ‘El lunes contamos con la presencia del Gobierno Nacional, y el Gobierno Provincial no solo decretó la emergencia inmediatamente, sino que recorre las zonas afectadas relevando las necesidades de cada lugar. Estas no son medidas definitivas y eso es bueno, porque quedó el compromiso de transitar todo el proceso, nosotros tenemos una foto del día 02 de noviembre, pero no sabemos cómo van a reaccionar las plantas y cuál es el daño real que hay, además de qué va a implicar este proceso, si el daño solo va a ser este año o se va a afectar la cosecha del próximo año’.

Carlos Achetoni, Presidente de Federación Agraria, hizo alusión a lo que pueda llevar adelante Nación: ‘Deben llegar ANR, creo que la Provincia también va a aportar a esto, lo que se habló en el día de hoy es la posibilidad de generar créditos a tasa cero y algunas situaciones de empleo y sostenimiento para pequeños productores. Desde la Provincia tienen el conocimiento de que General Alvear y San Rafael fueron los departamentos más afectados’.