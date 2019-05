El mega show de Diego «Topa», previsto para este jueves en la tarde deberá ser suspendido debido a razones médicas de la estrella de Disney. El espectáculo sería reprogramado para el sábado 11, en principio a las 16 o 17 horas, de acuerdo a lo indicado por la organización.

«Hola amiguitos, acá les habla Topa. Primero les quiero pedir disculpas por no poder ir mañana pero tengo mucha fiebre. Me vio el doctor y me dijo que tengo que hacer reposo tres días. Estoy haciendo todo lo que me dijo el doctor pra poder verlos, cantarles y estar bien el sábado. Espero que me sepan disculpar», sostuvo en un audio Diego «Topa».

