El Senado provincial debatirá este martes el proyecto de Ley de Presupuesto 2020 y, en principio, se aprobará sin endeudamiento ni «roll over».

Las conversaciones entre el oficialismo y oposición continuaron luego del rechazo en Diputados del pedido de crédito en dólares y la solicitud de refinanciamiento de deudas anteriores. Sin embargo, la postura del peronismo se mantuvo y, por ahora, el gobierno de Rodolfo Suarez no tendrá la autorización para tomar empréstitos en moneda extranjera.

En esta ocasión, fue el vicegobernador Mario Abed el que encabezó las negociaciones, si bien siguieron los contactos informales entre las autoridades de los bloques. Con las posiciones ya hechas públicas, el oficialismo programó el tratamiento de la norma para hoy a pesar de no lograr convencer al justicialismo.

El objetivo de una parte del PJ (representado por algunos intendentes) es avanzar con la pauta de gastos «limpia» y, más adelante, discutir el endeudamiento para obras. Así, sostienen que hay proyectos como el de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que deberían formularse y analizar pormenorizadamente el resto de las obras.

Otro sector del justicialismo, en tanto, considera que no es momento de aumentar la deuda pública de la provincia y, hasta que no haya otro panorama a nivel nacional (en relación a la renegociación con el FMI y bonistas), no estaría dispuesto en acompañar lo enviado por el Ejecutivo.

Desde el radicalismo expresaron resignación con el resultado de la votación de la «ley de leyes» luego de las definiciones de los referentes de la oposición. Asimismo, cuestionaron la propuesta de postergar el debate sobre la obra pública y se encargaron de recordar que, el año pasado, el PJ acordó discutir proyectos como el GIRSU después de las elecciones y ese tema nunca se profundizó.

La semana pasada, el oficialismo aprobó un nuevo despacho para el Presupuesto, que incluyó un endeudamiento por 221 millones de dólares y una modificación a la Ley de Administración Financiera, la cual establecería un «roll over» permanente para los próximos años. El peronismo no firmó el dictamen.

