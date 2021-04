Darío Olguín, en representación del SOEMGA, reiteró el pedido de parar el trabajo presencial en áreas administrativas y hacer turnos rotativos entre los trabajadores esenciales. Además, por la crítica de José Vilches, aseguró que el sindicato siempre colaboró para prevenir contagios de coronavirus.

En diálogo con FM VIÑAS, Darío Olguín sostuvo: «Ellos no se tienen que sentir molestos porque estamos en forma permanente con los empleados municipales, llevamos muy de cerca los casos positivos, los que están aislados y es lo que hoy provoca que hablemos de hacer turnos rotativos, sabiendo lo que pasa en las delegaciones y en el propio Municipio».

Por esa razón criticó la respuesta de José Vilches al pedido del sindicato: «El Secretario de gobierno no tendría que salir de esa manera, tendría que prestar más atención y tener todas las precauciones que debe tener el Municipio». En ese sentido, aclaró: «Esto no es una pelea entre el sindicato y el gobierno. Sólo le pedimos al intendente que cierre el Palacio Municipal y de turnos rotativos para los trabajadores esenciales sabiendo que, hoy por hoy el Hospital y los sanatorios están colapsados».

Debido a esta situación epidemiológica, que afecta al sector (80 casos positivos y 100 aislados) explicó cuáles son las medidas que esperan del gobierno. «Pedimos que se cierre la parte administrativa donde hay más contagios. Los servicios públicos son esenciales y por eso pedimos que se trabaje soló en lo necesario, para no tener amontonamientos, viendo que las oficinas son chicas en algunos lugares y no están todas las protecciones», manifestó Olguín.

Por último, aseguró que siempre han estado a disposición de contribuir a la prevención de contagios. «El secretario (Vilches) no puede decir que no colaboramos, porque el año pasado el sindicato compró alcohol en gel y jabón para los trabajadores, porque en la Municipalidad los fondos del Covid, los destinaron a otros lados, y eso lo dijo el mismo señor Intendente. No podemos ser ajenos a lo que viene pasando y el comunicado es sólo para que tomen atención», cerró el secretario de SOEMGA.

•L.A.