Pilotos de todo el mundo arribaron a General Alvear con sus Motos, Quads y UTVs. Es que nuestro departamento fue el punto elegido para el descanso de los corredores que participan del South American Rally Race 2022. El domingo por la noche se les brindó un agasajo en Multiespacio Bodega Faraón y este martes partieron nuevamente desde el polideportivo.

Del SARR 2022 participan pilotos de doce países y de dieciocho provincias argentinas, por lo que la competencia despierta el interés de todo el planeta, y este lunes están en General Alvear, ya que es el día de descanso, por lo que muchos vecinos pudieron acercarse al Polideportivo a conocer los vehículos del rally, dado que desde este martes 22 de febrero, van a continuar la carrera hacia 25 de Mayo.

El jefe comunal dio la bienvenida a los organizadores y a todos los equipos a su llegada al Departamento: “Este evento tiene un impacto enorme en el turismo. Es un objetivo del Secretario de Desarrollo y promoción Departamental y de la Directora de Turismo asociar al deporte a grandes eventos, para que sea una forma de poner en el mapa turístico nacional a General Alvear y se ha logrado muy bien”.

El Director de Deportes Jerónimo Colla subrayó: “Estamos felices de asumir este gran desafío, nos toca ser anfitriones y el objetivo es brindarles todas las comodidades posibles, además de seguir proyectándonos en este y en otro tipo de eventos, a futuro”.

Por su parte, la Directora de Turismo Fabiana González resaltó el hecho de que el SARR llegue a Alvear, dado que tiene que ver con la decisión del Intendente de posicionar al Departamento como destino turístico, entendiendo que está la infraestructura para poder llegar a muchos más eventos. “Este evento suma en gastronomía, hotelería y en toda la parte comercial del Departamento, que tiene un 100% en ocupación”.

Juan Pablo Sisterna es el Director del SARR y manifestó: “El Intendente y los funcionarios han sido parte de nuestra historia, Alvear siempre acompañó al CaNav, ese fue un despegue muy grande para nosotros. Es para destacar que nos reciben siempre de modo especial, por eso los corredores nos piden volver a Alvear, estar con el SARR acá es un sueño cumplido. Estoy agradecido a todo el personal municipal que ha trabajado en el vivac del Polideportivo. Ojalá el año próximo podamos hacer la largada o llegar a General Alvear”.

En la mañana de este lunes llegó también el Vicepresidente de EMETUR Federico Zamarbide, quien felicitó a los organizadores por el trabajo realizado y también de la Ministra de Turismo y Cultura de la Provincia Nora Vicario por acompañar la realización de este evento: “Esto repercute mucho en términos de alojamiento, gastronomía y comercio, es muy importante y supera con creces la inversión que se hacer por parte del Estado, ojalá que todos los alvearenses puedan disfrutarlo”, explicó el funcionario quien también destacó el posicionamiento de la marca “Alvear” gracias a este tipo de evento.

Los pilotos pudieron contar su experiencia en nuestro departamento, es el caso del tucumano Andrés Reginato: “Es muy cómodo el polideportivo y muy lindo, es un predio muy grande con distintas prácticas deportivas. La organización fue muy buena, la Ciudad me pareció muy limpia, cómoda y segura, además la gente es muy respetuosa sobre todo al andar en vehículo, respetando la rotonda y las esquinas, no conocía el lugar y realmente me gustó mucho”, dijo.

En la misma sintonía se expresó Juan Peña, oriundo de San Martín de Mendoza, “Este día de descanso fue muy lindo, si bien tuvimos mucha lluvia. El polideportivo nos pareció espectacular, nos asistieron en todo momento y anoche salimos a recorrer ya que si bien soy de Mendoza no había venido nunca, pero nos gustó mucho y la gente nos atendió de maravilla, es un lugar muy recomendable para venir y nosotros nos vamos con un muy buen recuerdo de Alvear”.

El SARR 2022 no solo atrae a pilotos de nuestro país, sino que también hay corredores de lugares como Brasil o EEUU, es el caso de Mike Georgeson oriundo de Montana, quien manifestó: “Argentina es increíble, es mi primera vez en el país y la gente me pareció maravillosa, acompañando en cada punto de la ruta, algo que no ocurre en otros lugares donde tuve la posibilidad de participar, como EEUU o México, realmente acá me hacen sentir en casa”.