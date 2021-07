Durante esta semana volvieron a entrenar los equipos de handball que representan al departamento en la Liga Sureña y el entrenador Ezequiel Barrera habló sobre la actividad y las competencias que afrontarán. También volvieron los combinados de basquet y voley.

Después de algunas semanas sin actividad, los equipos que representan al departamento en las Ligas Sureñas de handball,basquet y voley fueron habilitados para volver a entrenar en el estadio techado del Polideportivo Municipal. En diálogo con FM VIÑAS, el ‘Ruso’ Barrera, DT de las categorías formativas femeninas, y entrenador (también es jugador) del equipo de Primera, habló sobre el regreso a las prácticas: «Tuvimos la suerte de volver a entrenar desde el lunes. La pandemias nos afectó a todos y por eso tuvimos que parar».

Además, el entrenador manifestó el principal objetivo por estos días: «La Municipalidad de General Alvear participa hace más de 10 años en la liga sureña de handball. Ahora estamos ansiosos con la competencia pero hay que ser mesurados y esperar. Creo que tenemos la posibilidad de empezar a competir a partir de agosto. En todos los deportes se viene hablando de eso y ya presentamos los protocolos».

En cuanto a su función dentro del proceso, agregó: «A mí me toca dirigir en la rama femenina, en sub 14, sub 16 y sub 18. Y soy profe a cargo pero sigo jugando en el equipo de Primera». Dentro del mismo deporte, también mencionó: «En masculino está Carlos Gatica con sub 14, sub 16 y sub 18. Y con los más chicos está el profe Cristian Sosa, pero no están entrenando todavía porque se priorizó a los equipos que juegan Liga Sureña».

•L.A.