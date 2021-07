Lucas López, oriundo de Real del Padre volvió a competir en uno de los mejores de campeonatos de Karting de Argentina con GFA Sport, un prestigioso equipo de la categoría, y con la marca KTL. Sin embargo, estuvo lejos de pelear por podios debido a choques que sufrió en las dos finales del domingo.

El joven piloto de 16 años corrió una nueva fecha del Karting del Centro, en la que hizo su estreno con el equipo GFA Sport. En diálogo con FM Viñas habló sobre esta nueva experiencia: «Fue todo muy rápido, el domingo anterior a la carrera me llamó Gustavo Arriscurri, que vio mi resultado en Neuquén (ganó la 1° fecha del campeonato patagónico) y quería que corriera para su equipo».

En cuanto al fin de semana de competencia, explicó: «Fue un buen fin de semana con marca nueva, chasis nuevo y equipo nuevo. Me costó adaptarme en los entrenamientos porque el chasis es distinto a lo que estoy acostumbrado a manejar, mejoramos en la clasificación con unos cambios que hicieron pero un rival nos tapó la vuelta, son circunstancias». Sin embargo, en fin de semana que tuvo su cuota de mala suerte, lo peor pasó el domingo.

«En la primera final se paró el karting en el cajón, no pude arrancar y me chocaron desde atrás. Me agarró parado, fue un golpe en seco y sentí varios golpes pero estoy bien. El equipo trabajó mucho para la segunda final, pudimos largar pero tuvimos la mala suerte de que un rival me chocó, salía fuera y en la siguiente curva otro rival me chocó se montó y me tuve que bajar a desenganchar», relató López sobre los inconvenientes que le impidieron llegar a la punta.

Pese a todo, destacó: «Igualmente remontamos desde el fondo y sacando conclusiones con los tiempos estamos para pelear. Hasta terminamos con la vuelta más rápida de la final». Por esa razón, y por el buen nivel de trabajo que demostró en las prácticas, es que el GFA Sport lo confirmó como piloto oficial para las 4 fechas que restan del certamen al igual que KTL, marca oficial que apoyará al joven realpadrino en las próximas carreras.

•L.A.