Víctor Rigoldi, Presidente de la Cooperativa Algarrobo Bonito, estuvo presente en el programa “Puntos de Vista” y habló acerca de la actualidad vitivinícola abarcando temas como las heladas, la cosecha y los servicios que brinda la institución.

Sobre las heladas, Rigoldi comentó “la helada ha tocado en todos lados. Hay distintos impactos. Seguimos haciendo relevamientos. Del 100% de la uva que quedaba antes de la helada, el 60% afectó la parte superior de la espaldera. Si se hiela el racimo, provoca el desprendimiento de los granos de la uva. Es una lástima porque veníamos con una calidad de uva espectacular, pero son cosas que pasan”.

Respecto a la cosecha y mano de obra, explicó “si no se ha podido cosechar más, es porque hay escasez de mano de obra. Hay productores que quieren cosechar pero no pueden. La máquina cosechadora no se puede utilizar en viñedos que sufrieron la helada porque la vibración entre las hileras haría que se caigan los racimos”.

Asimismo, el Presidente expuso ante la audiencia que FECOVITA actualmente está abarcando un total aproximado de 160 hectáreas entre Alvear y Real del Padre. Y aseguró que durante las reuniones mantenidas con los productores, han planteado la idea de empezar a adaptar los viñedos para utilizar la cosecha mecanizada, justamente por la falta de mano de obra, y por una cuestión de agilización y abaratamiento de costos.

Para llevar adelante la cosecha mecanizada, FECOVITA ha comprado 3 máquinas y, a su vez, subcontrata servicios, “pero los productores tiene que entender que tiene que adecuar el viñedo para las maquinas. A medida que el productor va conociendo este método, se va ir adhiriendo a la cosecha mecánica”.

Además, Rigoldi adelantó que es año la cooperativa planea avanzar con las distintas prestaciones a sus asociados, tales como ayudar durante la fertilización, durante la poda, durante el proceso de cura, y demás acciones, “el objetivo es apoyar el eslabón más débil de la cadena, el productor, lo queremos involucrar”.

E.A.