Así lo informó el Director de Agricultura Horacio Galaguza, quién manifestó que este es el último plazo para que el productor tenga la posibilidad de adherirse al seguro agrícola.

La hectárea de frutal tiene un costo $864 por hectárea y en caso que tenga que ser compensado por alguna contingencia son $13.000 por hectárea al 100% de daños y que se prorratea en porcentaje a los daños.

“Es importante recordar que se va a pagar el seguro por cultivo, cualquier cultivo que haya tenido más de 50% del daño, se pagará extra a los otros cultivo no sean afectados, es decir, no se va a prorratear los distintos cultivos sino que cada cultivo se va a pagar con su porcentaje de daño ya que se saca un promedio. Este mes de septiembre tanto el durazno como la ciruela tienen una alta probabilidad de ser afectado por las heladas y la viña no, y por este motivo el prorrateo hace que el productor no tenga el daño de más del 50% en toda su finca, pero en este caso el frutal que tenga daño se va a pagar de acorde al porcentaje que tenga cada uno”,expresó Galaguza.

Aún no hay un número total de inscritos, pero hay un número bajo de adhesión en este año comparado con el año anterior, por eso se ha prorrogado para darle la oportunidad a que los productores se puedan adherir a este seguro.

Este es uno de los recursos que el productor tiene en forma más directa, en caso de que ocurra una contingencia climática, por lo tanto la importancia del seguro agrícola es incentivar a que el productor haga el esfuerzo de adherirse ya sea a través de la página de dirección de contingencias climáticas, en algunas de las oficinas de la dirección de agricultura o de contingencia climáticas, donde se le estará imprimiendo la factura para que puedan abonarla en cualquier banco.

A.E