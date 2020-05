A partir de las 10:30h de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante desarrolló una importante sesión donde el tema destacado fue el proyecto cursado desde el Ejecutivo que, a través de un empréstito de $50 millones, buscaba la reactivación económica a través de un ambicioso plan de obra pública bajo el nombre de PROPyE (Programa de Obra Pública y Empleo).

En la votación se decidió sobre dos despachos: El N° 1 presentado por el Bloque Ucr y Pro y el despacho N° 2 propuesto por el Bloque Frente de Todos.

El Bloque Justicialista votó de manera negativa dejando sin efecto el proyecto que contó con los votos del Bloque UCR y Bloque PRO. Fueron 6 votos a favor del proyecto y 4 en contra.

Para su aprobación se necesitaba el voto positivo de dos tercios (7/10) de los miembros del cuerpo legislativo (Ley 1079. Art. N° 73. Inciso 6 y 7). Luego de darse lectura al proyecto, los ediles expresaron su parecer respecto del proyecto.

En la votación se decidió sobre dos despachos. El N° 1 presentado por el Bloque Ucr y Pro. Y el despacho N° 2 propuesto por el Bloque Frente de Todos.

“Pongo a consideración de ustedes. Sabemos que estamos intentando sesionar en este contexto y queda a su decisión la aprobación o rechazo de este proyecto”, inició la presidente del Concejo, Patricia Salice.

En medio de la sesión se solicitó un cuarto intermedio donde se generaron algunos cruces de conceptos entre ambas bancadas y se veía inminente la negativa de la oposición de apoyar el proyecto. En simultáneo había gente de la Unión Vecinal Malvinas y representantes de la empresa constructora El Nehuen expectantes por lo que la decisión en torno al proyecto.

El Concejo dejó entrar a 3 vecinos que representen a la empresa, la unión vecinal y trabajadores para expresarse y solicitaron a funcionarios del Ejecutivo que se retiren del recinto para respetar las disposiciones de distanciamiento.

Uno fue José Balbuena, representante de la empresa, quien haciendo uso de la palabra expresó: “Trasmito la preocupación de los trabajadores que dependen de esta fuente de trabajo y quiero contarles que hay un grupo importante con familias que en esta situación dependen de esto. Más allá de los colores políticos les pedimos tengan en consideración esto y tengan la capacidad de decidir bien porque queremos trabajar. Por favor necesitamos ayudarnos entre todos para salir adelante”.

BLOQUE UCR

Pablo Longo

“Se han puesto por delante lineamientos partidarios por encima de los vecinos. Hemos sido humillados y se nos ha tomado el pelo porque en ningún momento hubo intención de dialogo ni aportes constructivos. El proyecto fue mutando para que todos participemos de la elaboración de este proyecto. Esperábamos una oposición responsable. Entendemos que no es la solución definitiva no cambiara la realidad de todos pero si a un gran sector. La verdad, no nos escucharon ni a nosotros ni a los vecinos, ni a los entidades intermedias, comercios afines”.

“Fieles a su estilo percibimos el clientelismo en su máxima expresión y se ha visto mezquindad política de culpar al otro. Muchas veces, nosotros como concejales nos preocupamos cuáles son las cosas que podemos hacer y la realidad que podemos hacer para que algún vecino mejore su calidad de vida. Me pregunto, ¿Tenemos algún conocido o comerciante que ha podido acceder a las ayudad del gobierno nacional? Se intenta distorsionar y mezclar las cosas”

“Esta gestión se está haciendo cargo de una deuda con la AFIP que se tomó en la gestión de De Paolo pero de eso se trata la gestión de Estado, seguir adelante. Ya tuvieron esta actitud en otra oportunidad y vemos aquí al kirchnerismo en su máxima expresión en no permitir que las cosas se solucionen desde adentro. Imagino que cada uno de ustedes miren a la cara de los vecinos porque le truncaron el desarrollo a muchas familias alvearenses”.

Alejandra Torti

“No nos propusieron nada solo chicanear y es una lástima. Queremos que la gente tenga mejor calidad de vida y no hemos vista que ninguno del gobierno nacional recorrió a los comercios y percibió sus necesidades. Ahora cambian su postura y con el discurso no llegamos a ningún lado porque la idea es inyectar dinero y hacer girar la rueda. Y sobre lo que han dicho sobre el Presupuesto es eso, no quiere decir que todo lo que se propuso se lleve a cabo por la misma palabra lo define”.

José Morán

“Con qué cara van a ir a su casa los trabajadores sin este trabajo cuando no tengan fondos para comprar la comida. Se habla del FMI, ¿Cuándo va a llegar la ayuda? O esperar un programa nacional sin saber cuándo va a llegar porque por ahora son títulos. Hay que ser coherentes y responsables. Tengamos presente que la realidad es la de los alvearenses”.

“No hemos visto aportes ni propuestas para mejorar ni llegar a un buen puerto y quiero decirles que cuando ese comercio no tenga la inyección o una empresa que no pueda licitar obras será nuestra responsabilidad. Este endeudamiento fue siempre pensado para la obra pública pero para generar empleo y esos fondos giren en el departamento en estos meses de crisis grave. Creo que desde nuestro bloque brindamos todas las posibilidad para que se realicen aportes y el día de mañana llegar al vecinos y decirles que hicimos todo lo posible para ayudarlos”.

BLOQUE PJ

Myrna Osorio

“Consideramos que es una responsabilidad las que nos competen porque comprometen los magros recursos del erario municipal y sentimos que se afecta a los alvearenses. Sabemos de la situación crítica económica que transitamos y en esto la recaudación municipal sigue cayendo por eso pregunto si es responsable por parte de la administración local endeudarse cuando los ingresos por recaudación han sido bajos”.

“¿Qué va a pasar cuando tengamos que pagar el crédito? Sabemos cuál es la variable de ajuste y afectará directamente a los trabajadores ya que la coparticipación viene deprimida. Sería mejor que todos nos unamos y trabajemos junto al intendente y pidamos las obras a través de los programas nacionales que han sido lanzados. Nos comprometemos junto al Intendente reclamar en la Nación obras que lleguen al departamento al igual que ante el Gobernador”, sostuvo Osorio, quien culminó “No hay obras que produzcan obras de reactivación económica porque esto genera trabajo durante meses solamente por eso tenemos que ser responsables en este sentido y no ser caprichosos en aprobar algo como un endeudamiento”.

Javier García

“Es un endeudamiento con una tasa de interés europeo por el sistema de amortización. Es importante la obra pública para un municipio porque es la forma de inyectar dinero para que se reactive pero no con un endeudamiento de $50 millones porque hay que tener las cosas claras cuando uno quiere adoptar tales medidas. Hablando de endeudamiento de $50 millones que entre IVA e intereses pagaremos $40 millones más vinculando a gestiones y generaciones futuras. Entendemos que las entidades intermedias sean empoderadas porque por ahí pasará el crecimiento del departamento en este sentido”.

BLOQUE PRO

Daniel Lopez

“Como en este bloque lo hemos expresado, siempre entendimos que no podíamos desde Alvear estar esperando las dádivas y hacer alusión a la frase que todos los caminos conducen a Roma. Parece que siempre tenemos que esperar a quien se siente en el gobierno nacional de turno«.

«Desgraciadamente y por ese orden de prioridad que tenemos nos encontramos en esta curva donde no hay iniciativas locales, donde la recesión económica nos ha pegado mal, donde hay fuga de jóvenes y creo que podemos desde Alvear dar el ejemplo dejando de lado los condicionamientos partidarios y de una buena vez anteponer los vecinos antes que lo partidario. Convoco que dejemos de lado los sentimientos políticos y trabajemos por el bienestar general”.

•F.B. (F.M. Viñas).