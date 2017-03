El presidente del Partido Justicialista de la provincia, se refirió al terrible accidente ocurrido en la noche del jueves en el teatro griego Frank Romero Day.

El presidente del Partido Justicialista de la provincia, Omar Félix hizo mención al terrible ocurrido en la noche del jueves en el teatro griego Frank Romero Day. Hay que tener en cuenta que en medio del simulacro que se desarrollaba, una parrilla de iluminación cayó sobre el escenario y una grúa sobre las gradas del recinto. Los artistas de la Fiesta de la Vendimia se encontraban en el lugar cuando ocurrió el hecho y afortunadamente no cayó sobre las personas que estaban en el escenario.

“Ante tanta impericia es necesario que los cálculos de las estructuras sean auditadas por las Facultades de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional y de Universidad Nacional de Cuyo. Otra vez la negligencia pone en peligro la vida de los mendocinos. Y advertimos, no vamos a tolerar que los artistas o los trabajadores sean presionados. Le exigimos al gobierno respetar en este momento la voluntad de los artistas, si ellos no quieren hacer la fiesta es por qué no tienen garantizada su seguridad. Demos gracias a Dios que no tenemos que lamentar víctimas”, detalló el presidente del PJ.

Por último Felix le exige a Cornejo “priorizar la seguridad de artistas, trabajadores y espectadores”.