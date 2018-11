El panorama dentro del sector vitivinícola se presenta bastante complicado ante una nueva temporada de cosecha. La vitivinicultura viene perdiendo precios en el vino ante una contrapuesta de aumento en todos los insumos, energía eléctrica y otros.

“El productor se encuentra trabajando debajo de los costos reales que tiene”, manifestó Eduardo Sancho presidente de Fecovita.

Alertaron que tampoco se ve un horizonte claro para el año que viene, situación que ya ha sido planteada ante las autoridades provinciales en pos de planificar la cosecha 2.019.

“La idea es tomar medidas previas para no entrar en una crisis aún más grave”, explicó.

Sobre prohibir el ingreso de vino de Chile indicó que es contraproducente, porque “en la medida que se prohíbe, los otros también nos prohíben. Uno de los problemas que se tienen actualmente para exportar. Las importaciones se producen por la falta de vino, en este momento sobra vino. La única posibilidad son las exportaciones pero hay una fuerza impositiva muy fuerte”.

Los fuertes aranceles y la alta carga impositiva hacen no ser competitivos en el mercado exterior. Y no se pueden obtener precios razonables para que el productor continúe en el sistema

“No exportamos, el estado no cobra y no podemos exportar porque el estado cobra mucho”, detalló el dirigente. Un ejemplo muy claro es el denominado “impuesto al tacho”.

Además de la Ley de Emergencia pedida por condiciones extraordinarias, desde Coninagro se viene trabajando desde hace tiempo en una Ley de seguros multiriesgos nacional “a cielo abierto, el productor no puede trabajar más. Necesitamos otro tipo de coberturas que respalden la tarea del productor y de las pymes”, sostuvo Carlos Iannizotto.

“Se necesitan medidas de fondo no solo en la viticultura sino en todas las economías regionales del país. La problemática de hoy tiene que ser una oportunidad para producir cambios estructurales, el costo energético se puedan cambiar a través de la innovación y la tecnología”, manifestó el presidente de Coninagro.

La Ley de Economías Regionales presentada en el senado nacional tiene como punto fundamental la necesidad de políticas diferenciadas para distintos sectores productivos, provinciales y regionales con características muy disimiles y que en la actualidad están siendo demandadas por los mercados internacionales. Además de agregar valor e industrializar los productos en el lugar de origen para mejorar la situación de empleo.

CAMBIOS A LA LEY 7.722

“Estamos de acuerdo con la ley. No estamos en contra de no tocar la ley, pero no en este momento. En otro escenario distinto donde el estado asegure otra cosa, ahí se podrá seguir hablando” manifestaron desde Acovi.

